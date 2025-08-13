الاتحاد الأوروبي يكرّم طفلين من غزة في نهائي كأس السوبر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تكريم سكان قطاع غزة بطريقة خاصة في أول ردّ فعل رسمي بعد الموقف التاريخي لأسطورة كرة القدم محمد صلاح حول منشور ليويفا بعد استشهاد اللاعب الفلسطيني في الحرب على غزة.

وقالت مصادر إخبارية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر دعوة طفلين فلسطينيين من قطاع غزة ليكونا ضمن الأطفال الذين سيعهد لهم بتقديم الميداليات في مراسم التتويج في نهائي كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء.

وتجري حاليا مباراة نهائي السوبر الأوروبي بين البي آس جي بطل دوري أبطال أوروبا وتوتنهام بطل الدوري الأوروبي وذلك على ملعب "بلو إينرجي" بأودينيزي في إيطاليا.

وقبل بداية المباراة ودخول اللاعبين إلى أرض الملعب تم رفع لافتة كبرى كتب عليها باللغة الإنجليزية "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين" (STOP (KILLING CHILDREN STOP KILLING CIVILIANS

وقال حسين ياسين مراسل قنوات "بيين سبورتس" في إيطاليا إن الاتحاد الأوروبي سيكرم طفلين اثنين من غزة في النهائي، مضيفا: "" هناك طفلان من غزة سيشاركان في تقديم الميداليات للفريق الفائز في مراسم التتويج".

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بعد الضجة الكبيرة التي أعقبها منشور محمد صلاح نجم ليفربول ردا على نشر الاتحاد الأوروبي للعبة خبرا عن استشهاد سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، في الأيام القليلة الماضية.

ونشر صلاح عبر حسابه على منصات التواصل ردّا على "يويفا" قائلا في رسالة غاضبة: "هل يمكن أن تخبرنا كيف مات، وأين ولماذا؟".

وأثار النجم المصري ضجة كبرى حيث نالت كلماته ملايين التفاعلات بين الإعجاب والتعليق والإشادة كما مثلت بحسب كثيرين "موقفا رائعا وبطوليا" وضربة موجعة ضد الاحتلال الاسرائيلي ودعما للفلسطينيين.

ويشار إلى أن باريس سان جيرمان سيعمل على التتويج بلقبه الخامس هذا الموسم بعد ثلاثية محلية (الدوري والكأس وكأس السوبر) ولقب دوري أبطال أوروبا.