رغم اهتمام ريال مدريد.. أولمو يريد الانضمام إلى برشلونة
كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن داني أولمو مهاجم لايبزيغ يرغب في الانتقال إلى نادي برشلونة الصيف المقبل بعد تعقد مفاوضات تجديد عقده مع ناديه الحالي.
وينتهي عقد الدولي الإسباني أولمو مع لايبزيغ بنهاية الموسم المقبل، ما يعني إمكانية توقيعه لأي ناد بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ وهو أمر يجعل فرص موافقة ناديه على رحيله الصيف المقبل أسهل كثيرا.
وبحسب بيلد، فإن أولمو يرغب في العودة إلى برشلونة حيث لعب لأكاديمية لاماسيا خلال بداياته قبل انطلاق مسيرته الاحترافية في أوروبا مع دينامو زغرب ولايبزيغ، التي توجت بالانضمام لمنتخب بلاده أكثر من مرة.
وتحدثت تقارير عديدة عن اهتمام ريال مدريد بضم أولمو صيف 2024 ضمن خططه لتدعيم خط هجوم الفريق؛ استعدادا لمرحلة ما بعد كريم بنزيما.
ويبدو أن اللاعب يرغب بشكل أكبر في العودة لناديه أكثر من الانتقال إلى ريال مدريد أو الالتفات إلى أي عروض أوروبية أخرى.
واستفسر ريال مدريد بالفعل عن موقف أولمو بحسب تقرير لصحيفة ريليفو الإسبانية المقربة من النادي.
ويبلغ أولمو من العمر 24 عاما؛ ما يجعله فرصة جيدة للاستثمار وتحقيق تطلعات النادي الذي سيحصل عليه رياضيا وماليا إلى حد كبير.
وحسب بيلد، فإن أولمو أيضا محط اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.