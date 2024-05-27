فاسكيز يسخر من عدم استدعائه لقائمة منتخب إسبانيا (صورة)

سخر لوكاس فاسكيز، نجم ريال مدريد، بشكل غير مباشر من عدم استدعائه للقائمة التي أعلنها دي لافونتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، للمشاركة في بطولة يورو 2024.

وتقام بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، في الفترة من الـ14 من يونيو إلى الـ14 من يوليو في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا على رأسهم إسبانيا.

وتلعب إسبانيا ضمن فرق المجموعة الثانية الصعبة مع إيطاليا، كرواتيا وألبانيا وستبدأ مشوارها أمام كتيبة المدرب، زلاتكو داليتش.