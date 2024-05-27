فاسكيز يسخر من عدم استدعائه لقائمة منتخب إسبانيا (صورة)
سخر لوكاس فاسكيز، نجم ريال مدريد، بشكل غير مباشر من عدم استدعائه للقائمة التي أعلنها دي لافونتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، للمشاركة في بطولة يورو 2024.
وتقام بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، في الفترة من الـ14 من يونيو إلى الـ14 من يوليو في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا على رأسهم إسبانيا.
وتلعب إسبانيا ضمن فرق المجموعة الثانية الصعبة مع إيطاليا، كرواتيا وألبانيا وستبدأ مشوارها أمام كتيبة المدرب، زلاتكو داليتش.
وشهدت القائمة وجود 29 لاعبًا على أن يتم استبعاد بعض اللاعبين خاصة وأن اللوائح تنص على قوائم من 23 إلى 26 لاعبًا فقط.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا"، فقد كان من بين الغائبين عن القائمة لوكاس فاسكيز، ظهير ريال مدريد الأيمن، الذي قدَّم أداءً رائعًا في نهاية الموسم وكان أحد الخيارات المفضلة لشغل مركز الظهير الأيمن بجانب زميله داني كارفخال. لكن في النهاية، وقع الاختيار على خيسوس نافاس.
وبعد دقائق قليلة من إعلان المدرب للقائمة، نشر فاسكيز تغريدة غامضة تضمنت رمزين تعبيريين يبكيان بشدة من كثرة الضحك، ما فسره البعض على أنه رسالة تعبر عن خيبة أمله من عدم استدعائه للبطولة.
ويمثل فاسكيز أهمية كبرى للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ظل قدرته على سد بعض الثغرات في الجهة اليمنى عند الغيابات.
ويجيد صاحب الـ32 عامًا اللعب في مركزي الجناح والظهير الأيمن، ما يزيد من أهميته في الفريق الملكي.
وشارك فاسكيز في 36 مباراة هذا الموسم، 28 منها في الدوري الإسباني، و8 في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8.