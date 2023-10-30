غافي يقف وراء إصابة تشواميني القوية خلال الكلاسيكو (فيديو)
كشفت لقطات مصورة جديدة من مباراة الكلاسيكو عن المتسبب في إصابة الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، والتي ستبعده لمدة قد تصل إلى شهرين.
وأصيب تشواميني خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والتي انتهت بفوز الملكي 2-1 على ملعب البلوغرانا.
وأفاد ريال مدريد في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها أوريلين تشواميني إصابته بكسر في مشط القدم".
وذكرت تقارير إسبانية عديدة أن تشواميني سيغيب عن الملاعب لمدة 6 إلى 8 أسابيع بسبب هذه الإصابة.
وتم تداول فيديو من المباراة أظهر تدخل غافي على قدم تشواميني، إذ كان يمنعه من الوصول إلى لوكا مودريتش الذي كان بحوزته الكرة.
وظهر تشواميني بعد هذه اللقطة وهو يتفحص قدمه وبدا غير مرتاح وهو يقف عليها.
ومن المتوقع أن يغيب تشواميني عن 9 أو 10 مباريات على الأقل قبل أن يعود في أوائل يناير 2024.
ومن المؤكد أن يغيب تشواميني عن مباريات شهر نوفمبر المقبل، أمام رايو فاليكانو وفالنسيا وقادش في الدوري، وبراغا ونابولي في دوري أبطال أوروبا.
وفي ديسمبر المقبل، سيغيب عن مباراتي الدوري ضد غرناطة وبيتيس ومواجهة دوري أبطال أوروبا ضد يونيون برلين.
الفوز في الكلاسيكو رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 ليعزز صدارته لجدول الترتيب ويوسع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط.