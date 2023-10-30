غافي يقف وراء إصابة تشواميني القوية خلال الكلاسيكو (فيديو)

كشفت لقطات مصورة جديدة من مباراة الكلاسيكو عن المتسبب في إصابة الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، والتي ستبعده لمدة قد تصل إلى شهرين.

وأصيب تشواميني خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والتي انتهت بفوز الملكي 2-1 على ملعب البلوغرانا.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها أوريلين تشواميني إصابته بكسر في مشط القدم".

وذكرت تقارير إسبانية عديدة أن تشواميني سيغيب عن الملاعب لمدة 6 إلى 8 أسابيع بسبب هذه الإصابة.