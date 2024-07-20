رد إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد على إمكانية شعور ناديه بالخوف من تعاقد الغريم ريال مدريد مع كيليان مبابي في الميركاتو الحالي.

وانضم كيليان مبابي إلى "الميرنغي" في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي.

وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تعاقد ريال مدريد مع مبابي: "يجب أن نكون متسقين مع الإمكانيات التي نمتلكها نحن والآخرون، هناك فرق لديها المزيد من الإمكانيات بينما نمتلك نحن القليل، ولكن ما لدينا أكثر مما يملكه الآخرون، في السنوات الأخيرة، حققنا مركزًا في أوروبا، وهو إنجاز لم يحققه سوى القليل من الفرق في سنوات متتالية، وخلال هذه السنوات كان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في أوج عطائهما مع برشلونة وريال مدريد، ومع ذلك فاز أتلتيكو على تلك الفرق مرتين".

يذكر أن ريال مدريد يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني في الموسم الجديد بمواجهة ريال مايوركا لحساب الجولة الأولى، في 18 أغسطس المقبل.

وكان النادي الملكي قد تُوِّج بلقب الدوري الإسباني، الموسم الماضي للمرة الـ 36 في تاريخه إضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه.

أمام مواجهة الديربي ضد أتلتيكو مدريد ستقام يوم 29 سبتمبر بالجولة التاسعة.