ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يفشل في استغلال تعثر بايرن ميونخ

اهتزت شباك بايرن ميونخ في الدقيقة 71 ليكتفي حامل اللقب بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفه هوفنهايم لكنه حافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين قبل ست جولات من النهاية، اليوم السبت.

وخطف شتوتغارت تعادلا مثيرا 3-3 مع بروسيا دورتموند في الدقيقة الأخيرة ليحتفظ بايرن بالصدارة، بعدما كان الفريق الأصفر متقدما حتى الوقت بدل الضائع.