نجم مغربي في أوروبا.. من هو بديل تيدي أوكو في الزمالك؟

فتح نادي الزمالك باب المفاوضات مع الجناح الهولندي من أصول مغربية، بلال ولد الشيخ، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد تعثر صفقة الفرنسي من أصول إيفوارية تيدي أوكو، الذي بات قريبًا من الانضمام إلى الرياض السعودي.

ومع ابتعاد نادي الزمالك عن إتمام صفقة أوكو، عاد اسم بلال ولد الشيخ ليطفو على السطح من جديد، ليكون الخيار الأقرب للجهاز الفني لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

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وواجهت صفقة أوكو تعثرا كبيرا، خاصة في ظل ما تردد عن رفض اللاعب الانضمام للنادي الأبيض بعدما تلقى تحذيرا من الأزمات المالية التي يمر بها الفريق ودخول عدة لاعبين سابقين في مشاكل وقضايا متبادلة في أروقة "فيفا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن بلال ولد الشيخ أنهى إجراءات انضمامه لصفوف الزمالك ليلعب للفريق في صفقة انتقال حر.

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ويتواجد بلال ولد الشيخ في مركز الجناح ويبلغ من العمر 27 عاما وغير مرتبط بأي تعاقد في الوقت الحالي.

سبق للاعب تمثيل عدد من الأندية في الدوري الهولندي، أبرزها فريق فولندام الذي انتهى تعاقده معه بنهاية الموسم الماضي.

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وشارك ولد الشيخ في أكثر من 200 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 35 تمريرة حاسمة.

ويضع الزمالك مركز الجناح على رأس الأولويات في الوقت الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق وضم لاعبين مميزين، خاصة وأن الفريق يعاني من نقص في هذا المركز.

وأبرم الزمالك أكثر من صفقة في الفترة الماضية، وكان على رأسها المهدي سليمان وآدم كايد وأحمد شريف وعمرو ناصر بجانب شيكو بانزا.