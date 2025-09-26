قمة الدوري المصري.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك

تتجه الأنظار في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم نحو مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية.

ورغم أن القمة ستقام في ختام الجولة يوم الاثنين المقبل، فإنها تحظى من الآن باهتمام واسع، نظرا إلى أهميتها الكبيرة في صراع المنافسة على الصدارة بين الغريمين.

وستمنح هذه المباراة أفضلية مبكرة للفريق الفائز وقد تستمر لفترة طويلة في المرحلة الأولى من المسابقة.

صراع على الصدارة

يدخل الزمالك المباراة في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات متقدما على الأهلي حامل اللقب بفارق 5 نقاط لكن الأهلي لعب 7 مباريات.

وفي حال فوز الزمالك في القمة سيرفع رصيده إلى 20 نقطة، وسيمنحه ذلك دفعة معنوية هائلة للانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق عن غريمه التقليدي الأهلي إلى 8 نقاط، ما يصعب المهمة عليه.

في المقابل، إذ نجح الأهلي في الفوز فسيصل إلى 15 نقطة ويوقف انطلاقة الزمالك، الذي لن يشارك في الجولة 11 لحصوله على راحة إجبارية من المباريات، ما يمنح حامل اللقب فرصة قريبة لانتزاع الصدارة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونغا وعبد الله السعيد وناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان ألفينا وآدم كايد وعدي الدباغ.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع للقمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كوكا وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان وأليو ديانغ ومروان عطية.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومحمد شريف وتريزيغيه.