تقدم المنتخب المصري الأولمبي، بهدف في شباك فرنسا، خلال مباراة الفريقين، في نصف نهائي منافسات كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وفي الدقيقة 62 أحرز محمود صابر يحرز هدف التقدم لصالح مصر من تسديدة قوية سكنت شباك فرنسا.

واستلم صابر بينية سحرية من شحاتة، وسيطر عليها، وسددها قوية في الشباك الفرنسية.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مواجهة مرتقبة ضد فرنسا، مساء الاثنين، في ختام دور الأربعة لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

ويلعب الفائز ضد إسبانيا في المباراة النهائية، في حين يواجه الخاسر منافسه المغرب لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.