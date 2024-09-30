بيان رسمي من أتلتيكو مدريد بعد حادثة إلقاء القمامة على تيبو كورتوا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن موقفه الرسمي من أحداث الشغب وإلقاء المقذوفات وأكياس القمامة خلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني أمس الأحد.

ونشر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً، على صفحته عبر منصة "إكس" قال فيه إنه "يرفض الأحداث التي شهدتها مواجهة "الديربي" أمام منافسه ريال مدريد، والتي توقفت عدة دقائق بسبب شغب جماهير "الأتلتيكو" ضد حارس الريال تيبو كورتوا".



وقال النادي في البيان: "يريد نادي أتلتيكو مدريد إظهار رفضه لإلقاء الأجسام والمقذوفات المتنوعة من جزء من مدرجات الجهة الجنوبية في الدقيقة 68 من المباراة التي جمعت فريقنا بريال مدريد".

وأضاف: "منذ اللحظة التي وقعت فيها هذه الحادثة، يعمل قسم الأمن بالنادي مع الشرطة لتحديد هوية المتورطين، وتم بالفعل تحديد هوية أحدهم".

وتوقفت مباراة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بسبب أحداث الشغب التي قامت بها جماهير نادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب "ميتروبوليتانو".

واضطر الحكم لإيقاف اللعب بسبب إلقاء بعض الأشياء الصلبة وكيس قمامة اتجاه ملعب المباراة، والتي قدمها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا إلى الحكم.

وحاول دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تهدئة جماهير فريقه قبل أن يتوقف اللعب بشكل رسمي ويتوجه لاعبو الفريقين إلى غرف الملابس بناء على قرار الحكم.

وأعلن أتلتيكو مدريد أنه: "سيطبق النادي اللوائح الداخلية المخصصة للأحداث الخطيرة جداً ضد الأشخاص الذين شاركوا في ما وقع مساء الأحد".

وختم النادي موقفه الرسمي بالقول: "هذه التصرفات لا مكان لها في كرة القدم، وتسيء لصورة ملعب شهد أجواءً رائعة بحضور أكثر من 70 ألف مشجع أظهروا سلوكاً مثالياً في غالبيتهم العظمى.

وفرض أتلتيكو مدريد التعادل 1-1 على ضيفه ريال مدريد في مباراة القمة، ومنح البرازيلي إيدير ميليتاو التقدم للميرنغي في الدقيقة 68، قبل أن ينتزع أتلتيكو مدريد التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر مهاجمه الدولي أنخيل كوريا.