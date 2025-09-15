راتب زيزو سبب ما يحدث.. كريم شحاتة يصدم نجم الأهلي المصري (فيديو)

ألقى الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة باللوم على ما يحدث للنادي الأهلي المصري من تراجع للنتائج وسوء الأداء إلى الأزمة التي صنعها الراتب الذي يحصل عليه أحمد سيد "زيزو"، المنضم حديثا للفريق في صفقة انتقال حر قادما من الزمالك.

وكانت صفقة زيزو أحدثت ضجة وأزمة كبيرة بين الناديين، وما زالت مستمرة في ظل شكاوى متبادلة بين الزمالك واللاعب، كما أنه تردد أن اللاعب يحصل على قيمة عقد ضخمة، ما جعل عدة لاعبين داخل الفريق الأحمر يطلبون المساواة به أبرزهم إمام عاشور ومحمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأحمر.

أخبار ذات علاقة بسبب "الإشارة".. الأهلي المصري يعاقب تريزيغيه

أخبار ذات علاقة أول عقوبة على لاعبي الأهلي المصري بعد التعادل مع إنبي

وواصل الأهلي مسلسل نزيف النقاط وتعادل مع إنبي 1-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين، أمس باستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الممتاز، لتتلقى جماهير الأحمر صدمة أخرى من أداء الفريق غير المتوازن والذي خسر 9 نقاط من 5 مباريات، وهو أمر غير مسبوق في الأهلي منذ فترة طويلة.

سجل "تريزيغيه" هدف الأهلي في الدقيقة 34 من الشوط الأول، وتعادل أحمد العجوز من ضربة جزاء لإنبي في الشوط الثاني.

أخبار ذات علاقة رد رسمي من نجيب ساويرس حول الترشح لرئاسة الأهلي المصري

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية: "الفترة الماضية شهدت أخطاء في تجديد لاعبين الأهلي وأسعار العقود، وهناك أرقام مبالغ فيها عند التعاقد مع أحمد سيد (زيزو) وهذا صنع مشاكل مع بقية اللاعبين وكل لاعب طلب رقما معينا، وهذا صنع دوشة".

وأضاف: "نتائج الأهلي الحالية المتراجعة عائدة لسببين، الأموال الكبيرة التي دفعت لزيزو وجعلت باقي اللاعبين غاضبين وأصبح هناك أحاديث كثيرة في غرفة الملابس، والأمر الثاني هو الإسباني خوسيه ريبيرو والذي كان توليه المسؤولية خطأ من البداية وهو مدرب أقل من الفريق الأحمر، والأهلي حاليا يدفع الثمن".

وشدد شحاتة على أن إدارة الأهلي قررت وضع معايير جديدة لتحديد عقود اللاعبين مثل القيمة التسويقية للاعب والإعلانات المناسبة دون أن يكون هناك عقود مبالغ فيها، والتقرير الفني للاعب، وعدد المشاركات الرسمية مع الفريق الأحمر، والانضباط والسلوك داخل وخارج الملعب.