بعد زواجهما.. تعرف إلى بنود "أغرب عقد حب" بين إندريك وغابرييلي

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احتفل نجم ريال مدريد الشاب، إندريك، وزوجته العارضة والمؤثرة، غابرييلي، بحفل زفاف "ديني" أقاماه في الهواء الطلق وسط أجواء مميزة.
الحفل جاء لتأكيد زواجهما المدني السابق الذي تم في 16 سبتمبر الماضي في مدريد فجأة ومن دون شهود.
هذه المرة، حضر أقاربهما المقربون، وارتدى العروسان ملابس بيضاء بالكامل، في حين ارتدى جميع الضيوف ملابس سوداء.
ونشر الزوجان صوراً ومقاطع من الحفل على حساباتهما في مواقع التواصل، وكتب كلاهما: "هكذا لم نعد اثنين، بل جسداً واحداً. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان".
وأضافا: "أخيراً تزوجنا. لقد أعدّ كل خطوة. اليوم سرنا معاً نحو مذبحه".
عقد حب بشروط غريبة
في وقت سابق وعبر مقابلة عبر بودكاست "Pod Delas"، كشف الزوجان عن عقد خاص وضعاه لأنفسهما منذ زواجهما الأول. العقد يتضمن سلسلة من الشروط التي تهدف إلى الحفاظ على صحة العلاقة.
من أبرز بنود العقد منع استخدام كلمات محددة في المحادثات مثل:
"أوكي"، "برافو"، "آه"، مع (رمز الضحك الشائع في البرازيل).
كما يلتزم كل منهما بقول "أحبك" في أي ظرف.
ويتضمن العقد أيضاً بنوداً تمنع اكتساب أي نوع من الإدمان، أو حدوث تغيرات جذرية في الشخصية والسلوك.
كما يشترط أن يخرجا من الروتين المعتاد ويقوما معاً بنشاط أسبوعي مشترك يكون خاصاً بهما فقط.
إذا خالف أحدهما هذه القواعد، يجب عليه أن يمنح الآخر ما يشاء في نهاية الشهر.
إندريك نفسه اعترف بمخالفة العقد مرة، وقال: "اضطررت في آخر مرة إلى شراء هاتف آيفون".