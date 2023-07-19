جواو فيليكس: أحلم بارتداء قميص برشلونة
نقل الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين، تصريحات حصرية على لسان جواو فيليكس، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، يؤكد فيها رغبته بالانتقال لبرشلونة.
وظل فيليكس خلال النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى تشيلسي، ولكنه عاد إلى أتلتيكو مدريد وربطته بعض التقارير بالرحيل مجددا عن "الأتلتي".
وقال فيليكس في بيانه المنشور عبر حساب رومانو على تويتر، اليوم: "أود أن ألعب بقميص برشلونة، البارسا كان دائمًا خياري الأول وأحب الانضمام إليه".
وأضاف: "لقد كان هذا الأمر حلمي دائمًا منذ أن كنت طفلاً، إذا حدث ذلك وانضممت إلى برشلونة، سيكون هذا حلماً تحول لحقيقة بالنسبة لي".
فيليكس انضم إلى أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قادمًا من بنفيكا في 2018، ولكنه لم يتأقلم تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني.
في المقابل، يعاني برشلونة من أزمة مالية، وبات غير قادر على تمويل صفقة كبيرة كهذه، حيث يتوقع من أتلتيكو مدريد أن يطلب 80 مليون يورو للتخلي عنه.
بالإضافة إلى معاناة النادي الكتالوني من أزمة أخرى متعلقة بارتفاع فاتورة الرواتب؛ مما يعني أن تسجيله سيكون أمراً مستحيلاً حتى لو توفرت قيمة الصفقة.