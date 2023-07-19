جواو فيليكس: أحلم بارتداء قميص برشلونة

نقل الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين، تصريحات حصرية على لسان جواو فيليكس، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، يؤكد فيها رغبته بالانتقال لبرشلونة.

وظل فيليكس خلال النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى تشيلسي، ولكنه عاد إلى أتلتيكو مدريد وربطته بعض التقارير بالرحيل مجددا عن "الأتلتي".