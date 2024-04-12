تين هاغ يكشف سبب "أزمة الموسم" في مانشستر يونايتد
كشف إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، عن سبب الأزمة الدفاعية التي ظهر بها الفريق هذا الموسم، وتسببت في تلقي شباك فريقه للأهداف.
وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن غياب اللاعبين المهمين في خط الدفاع كان له أثر سلبي على موسم الفريق بينما يستمر المدرب الهولندي في التعامل مع أزمة الإصابات في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل غياب ستة مدافعين.
وكان رافائيل فاران وجوني إيفانز آخر الأسماء المنضمة إلى قائمة الإصابات الطويلة في يونايتد، وانضم الثنائي إلى زملائهما في خط الدفاع ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف والظهيرين لوك شو وتايرل مالاسيا ضمن الغيابات.
ويحل يونايتد سادس ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة ضيفا على بورنموث، غدا السبت، وهو يتأخر بفارق 11 نقطة عن توتنهام الرابع مع تبقي سبع مباريات على نهاية الموسم.
وأوضح تين هاغ: "الأمر صعب للغاية. كل من لديه القليل من المعرفة حول كرة القدم يعلم أن ذلك سيؤثر على أدائك ونتائجك، لذا فإن رباعي الدفاع هو دائما الأساس للحصول على النتائج".
وأضاف: "لم يكن لدينا ذلك ولكن لا يزال يتعين علينا الفوز. علينا جميعا تحمل المسؤولية ولكن عندما تشرف عليها، فأنت تعلم أن لها تأثيرا سلبيا".
وقال المدرب الهولندي إن هاري ماغواير الذي ارتبط بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم الماضي أصبح لاعبا مهما في الفريق.
وقال تين هاغ: "لقد كنا دائما سعداء مع هاري، لكنه يريد اللعب.. إنه قائد كبير ومدافع جيد جدا، ويتعامل مع الكرة بأريحية كبيرة، عندما أحسب كل تلك القدرات عندما نواجه مشكلات الإصابات في خط دفاعنا، فإن الأمر الأكثر أهمية هو قيادته لهذا الخط، وجعلنا نلعب من الخلف".
وأضاف: "نحن سعداء للغاية بوجوده ونحتاج إليه للحصول على النتائج وتحقيق أهدافنا".