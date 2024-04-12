تين هاغ يكشف سبب "أزمة الموسم" في مانشستر يونايتد

وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن غياب اللاعبين المهمين في خط الدفاع كان له أثر سلبي على موسم الفريق بينما يستمر المدرب الهولندي في التعامل مع أزمة الإصابات في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل غياب ستة مدافعين.

وكان رافائيل فاران وجوني إيفانز آخر الأسماء المنضمة إلى قائمة الإصابات الطويلة في يونايتد، وانضم الثنائي إلى زملائهما في خط الدفاع ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف والظهيرين لوك شو وتايرل مالاسيا ضمن الغيابات.

ويحل يونايتد سادس ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة ضيفا على بورنموث، غدا السبت، وهو يتأخر بفارق 11 نقطة عن توتنهام الرابع مع تبقي سبع مباريات على نهاية الموسم.

وأوضح تين هاغ: "الأمر صعب للغاية. كل من لديه القليل من المعرفة حول كرة القدم يعلم أن ذلك سيؤثر على أدائك ونتائجك، لذا فإن رباعي الدفاع هو دائما الأساس للحصول على النتائج".

وأضاف: "لم يكن لدينا ذلك ولكن لا يزال يتعين علينا الفوز. علينا جميعا تحمل المسؤولية ولكن عندما تشرف عليها، فأنت تعلم أن لها تأثيرا سلبيا".