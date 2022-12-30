لماذا ظهر فيريرا بـ"عين حمراء" خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي؟ (صور)
ظهر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعينه اليمنى بها "احمرار شديد" وهو يقود الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.
وخطف الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، من غريمه التقليدي الأهلي، بعدما تغلب 3 - 1 على ضيفه الإسماعيلي، اليوم الخميس، في المرحلة العاشرة للمسابقة.
وقال فيريرا للصحفيين إنه يعاني من بعض الالتهابات الشديدة في العين، ولكنه أصر على قيادة الفريق من الملعب.
وقال طبيب الزمالك إن هناك انفجار شعيرة دموية بعين فيريرا، ولكنها إصابة ليست بالخطيرة ولا تعيقه عن قيادة الفريق.
وتساوى الزمالك حامل اللقب مع غريمه الأهلي في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما عمق جراح ضيفه الإسماعيلي بالفوز عليه 3-1 اليوم الخميس في أول مباراة للمدرب أحمد حسام "ميدو" الذي عاد لقيادة الإسماعيلي لفترة ثانية.
تقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد حسن الذي استقبل عرضية صالح جمعة بضربة رأس سكنت شباك الحارس محمد عواد.
وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة الثامنة عن طريق يوسف أسامة بعد أن تلقى كرة مقوسة من أحمد سيد زيزو في الطرف الأيمن قابلها يوسف بتسديدة من لمسة واحدة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمد كوكو.
وسجل زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 32 من ركلة جزاء احتسبها محمود البنا حكم المباراة إثر لمس حمدي النقاز ظهير الإسماعيلي الكرة من تسديدة إمام عاشور.
واختتم عمرو السيسي لاعب الزمالك ثلاثية فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة من عشر مباريات متساويا مع الأهلي بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط في المركز الأخير.