لماذا ظهر فيريرا بـ"عين حمراء" خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي؟ (صور)

وخطف الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، من غريمه التقليدي الأهلي، بعدما تغلب 3 - 1 على ضيفه الإسماعيلي، اليوم الخميس، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وقال فيريرا للصحفيين إنه يعاني من بعض الالتهابات الشديدة في العين، ولكنه أصر على قيادة الفريق من الملعب.

وقال طبيب الزمالك إن هناك انفجار شعيرة دموية بعين فيريرا، ولكنها إصابة ليست بالخطيرة ولا تعيقه عن قيادة الفريق.