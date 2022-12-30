فيريرا قبيل انطلاق مباراة الزمالك والإسماعيلي
فيريرا قبيل انطلاق مباراة الزمالك والإسماعيلي

لماذا ظهر فيريرا بـ"عين حمراء" خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي؟ (صور)

"احمرار شديد" كان في عين فيريرا خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي
فريق التحرير
فريق التحرير

ظهر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعينه اليمنى بها "احمرار شديد" وهو يقود الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

انفجار شعيرة دموية بعين فيريرا هو ما تسبب في ظهور المدرب البرتغالي بهذا الشكل

وخطف الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، من غريمه التقليدي الأهلي، بعدما تغلب 3 - 1 على ضيفه الإسماعيلي، اليوم الخميس، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وقال فيريرا للصحفيين إنه يعاني من بعض الالتهابات الشديدة في العين، ولكنه أصر على قيادة الفريق من الملعب.

وقال طبيب الزمالك إن هناك انفجار شعيرة دموية بعين فيريرا، ولكنها إصابة ليست بالخطيرة ولا تعيقه عن قيادة الفريق.

فيريرا قبيل انطلاق مباراة الزمالك والإسماعيلي
ترتيب الدوري المصري: الزمالك يكتسح الإسماعيلي وينتزع الصدارة من الأهلي

وتساوى الزمالك حامل اللقب مع غريمه الأهلي في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما عمق جراح ضيفه الإسماعيلي بالفوز عليه 3-1 اليوم الخميس في أول مباراة للمدرب أحمد حسام "ميدو" الذي عاد لقيادة الإسماعيلي لفترة ثانية.

تقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد حسن الذي استقبل عرضية صالح جمعة بضربة رأس سكنت شباك الحارس محمد عواد.

وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة الثامنة عن طريق يوسف أسامة بعد أن تلقى كرة مقوسة من أحمد سيد زيزو في الطرف الأيمن قابلها يوسف بتسديدة من لمسة واحدة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمد كوكو.

وسجل زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 32 من ركلة جزاء احتسبها محمود البنا حكم المباراة إثر لمس حمدي النقاز ظهير الإسماعيلي الكرة من تسديدة إمام عاشور.

واختتم عمرو السيسي لاعب الزمالك ثلاثية فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة من عشر مباريات متساويا مع الأهلي بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط في المركز الأخير.

الزمالك
الزمالك المصري
نادي الزمالك
أخبار نادي الزمالك

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com