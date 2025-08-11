نوادر الأسطورة.. ماذا تعرف عن قفزة بيليه التي تفوّق بها على رونالدو؟ (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

يعتبر الراحل بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، الملقب بـ"الملك" أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم إن لم يكن أفضلهم حسب الكثير من المهتمين والمتابعين، لكونه ساهم في فوز البرازيل بكأس العالم 3 مرات (1958، 1962 و1970).

لكن المثير أن النجم البرازيلي رغم أن طوله لا يتجاوز مترا و73 سم كان يقفز عاليا ليسجل أهدافا رائعة، وخلال نهائي كأس العالم 1970 بالمكسيك قفز الملك بيليه فوق المدافع الإيطالي تارسيسيو بورغنتش وسجل هدفا خرافيا.

كما انتشرت صورة لقفزة الملك البرازيلي في مباراة ودية أمام إسكتلندا في 1966 وكانت قفزة خرافية، حيث ظهر بكامل جسمه تقريبا فوق المدافع.

وقدرت القفزة الشهيرة لـ"بيليه" بمترين و95 سنتيمتر، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قفز مترين و93 سنتيمتر في مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، مع العلم أن طول النجم البرتغالي يصل لمتر و87 سنتيمترا مقابل متر و73 سنتيمتر لـ"بيليه".

وبالإضافة لتميزه في المراوغة والفنيات كان بيليه، أسطورة سانتوس ومنتخب البرازيل، لاعبا سريعا حيث ركض 100 متر في 10 ثوان و60 جزءا في المائة.

ويملك بيليه رؤية محيطية بالملعب تفوق رؤية الإنسان العادي بـ30%، وهو ما كان يمكنه من إرسال كرات لزملائه بدقة وبسرعة وتوقع كبير.

اشتهر بيليه بقدرته الكبيرة على التحمل وخوض عدد كبير من المباريات في الموسم دون التعرض للكثير من الإصابات، لينجح في تقديم كل ما لديه على مدار الموسم، ويمنح الجماهير المتعة بأسلوبه المبهر بالكرة.