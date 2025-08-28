محرز وعوار وبلايلي على رأس قائمة منتخب الجزائر

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة محاربي الصحراء لخوض مواجهتي بوتسوانا وغينيا يومي 4 و8 سبتمبر المقبل في الجولتين السابعة والثامنة بالمجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الجزائر برصيد 15 نقطة بعد مرور 6 جولات بفارق 3 نقاط عن موزمبيق صاحب المركز الثاني، ثم بوتسوانا وأوغندا برصيد 9 نقاط، ثم غينيا التي تحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ثم الصومال برصيد نقطة واحدة.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر عودة إيلان كبال نجم باريس إف سي الفرنسي بعد غياب دام 4 أعوام إثر تألق الأخير في لقاء مارسيليا الذي خسره باريس بنتيجة 2-5، وسجل اللاعب هدفاً وصنع آخر.

وضمت القائمة تواجد اللاعب يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي بجانب ثلاثي الدوري السعودي رياض محرز نجم الأهلي، وسعيد برحمة نجم نيوم، وحسام عوار لاعب وسط الاتحاد.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: أسامة بنبوت (اتحاد العاصمة الجزائري) – أليكسيس جيندوز (مولودية الجزائر) – زكريا بوحلفاية (الرياضي القسنطيني الجزائري).

خط الدفاع: يوسف عطال (السد القطري) – ريان آيت نوري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جوان حجام (يونغ بويز السويسري) – أحمد توبا (باناثيناكوس اليوناني) – رامي بنسبعيني (بروسيا دورتموند الألماني) – محمد الأمين توغاي (الترجي التونسي) – عيسى ماندي (ليل الفرنسي) – كيفين فان دي كيرخوف (شارلروا البلجيكي).

خط الوسط: نبيل بن طاليب (ليل الفرنسي) – رامز زروقي (تفينتي الهولندي) - فارس شعيبي (آنتراخت فرانكفورت الألماني) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – إيلان كبال (باريس إف سي الفرنسي) – إبراهيم مازا (باير ليفركوزن الألماني) – حسام عوار (الاتحاد السعودي).

خط الهجوم: رياض محرز (الأهلي السعودي) – سعيد برحمة (نيوم السعودي) – محمد الأمين عمورة (فولفسبورغ الألماني) – ياسين بنزية (الفيحاء السعودي) – أمين غويري (مارسيليا الفرنسي) – بغداد بونجاح (الشمال القطري) – يوسف بلايلي (الترجي التونسي) – أنيس حاج موسى (فينورد الهولندي).