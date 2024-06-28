نيمار يفاجئ جماهير الهلال

فاجأ البرازيلي نيمار جماهير فريقه الهلال السعودي قبل أسابيع من انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتسببت الإصابة في إبعاد النجم البرازيلي عن أغلب مباريات الهلال في الموسم الماضي.

وتعرَّض نيمار لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب البرازيل ضد أوروغواي، في شهر أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويغيب النجم البرازيلي، منذ فترة تقارب 8 أشهر كاملة، عن المستطيل الأخضر لعدم جاهزيته الطبية.