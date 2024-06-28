نيمار يفاجئ جماهير الهلال
فاجأ البرازيلي نيمار جماهير فريقه الهلال السعودي قبل أسابيع من انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.
وتسببت الإصابة في إبعاد النجم البرازيلي عن أغلب مباريات الهلال في الموسم الماضي.
وتعرَّض نيمار لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب البرازيل ضد أوروغواي، في شهر أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
ويغيب النجم البرازيلي، منذ فترة تقارب 8 أشهر كاملة، عن المستطيل الأخضر لعدم جاهزيته الطبية.
ولكن نيمار ظهر بحالة بدنية أفضل كثيرًا تعكس تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مقطع فيديو نشره بحسابه الشخصي على موقع "إكس".
وتواجد نيمار في أحد المراكز الشهير للعلاج الطبيعي والتأهيل، وظهر وهو يقوم بتدريبات بدنية قوية خلال رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتترقب جماهير الهلال عودة نيمار مرة أخرى لمباريات الفريق في الموسم المقبل لتدعيم الخط الهجومي للفريق.
ولم يعلن نادي الهلال عن الموعد الرسمي لانضمام نجمه البرازيلي إلى التدريبات الجماعية إلا أن ظهور نيمار بالصورة البدنية الرائعة أثار تفاؤل جماهير ناديه باحتمالية مشاركة النجم البرازيلي في بداية منافسات الموسم المقبل.