أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، التعاقد مع الظهير سالم النجدي قادما من الفتح.

وقال الفتح في بيان: "وافق مجلس إدارة نادي الفتح على بيع المدة المتبقية من عقد سالم النجدي لنادي النصر.

"قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب على المدة التي مثل من خلالها الفتح في كافة الفئات السنية حتى وصوله للفريق الأول".

ومن جانبه، قال النصر، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف الهلال البطل، عبر منصة (إكس): "وقعت إدارة نادي النصر عقدا مع لاعب نادي الفتح الكابتن سالم النجدي".

وأضاف: "يمتد عقد اللاعب سالم النجدي مع ناديه النصر حتى عام 2029".

ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنها تصل إلى 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار).

وتأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودية بتغلبه 2-صفر على التعاون أمس الأربعاء، ليضرب موعدا مع الهلال في النهائي المقرر بعد غد السبت.

ويستهل النصر مشواره في الدوري يوم الخميس المقبل عندما يستضيف الرائد، بينما يلعب الفتح أمام القادسية في 23 من الشهر الجاري.