سر قرار سلوت المثير للجدل في ودية ليفربول وأتلتيك بلباو

اتّخذ الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قراراً غريباً قبل مواجهة أتلتيك بلباو الإسباني الودية على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الاثنين.

وقرر سلوت بالاتفاق مع إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الإسباني إقامة لقاءين وديين بين الفريقين مساء اليوم الاثنين.

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ورفض المدرب الهولندي الاكتفاء بمباراة ودية وحيدة ضد الفريق الإسباني بعد أن خاض ليفربول عدة مباريات ودية مؤخراً ضد بريستون وميلان الإيطالي ويوكوهاما الياباني.

وبحسب تقارير صحفية فإن سلوت اتخذ هذا القرار من أجل تجهيز جميع لاعبيه قبل بدء منافسات الموسم الجديد بمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية.

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وحرص سلوت على منح الفرصة لأغلب لاعبيه البدلاء في المباراة الودية الأولى والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 4-1 وشهدت تألقاً لافتاً للنجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي سجل هدفاً وصنع آخر.

ويُشرك المدرب الهولندي فريقه الأساسي في المباراة الثانية ضد بلباو من أجل تجهيزهم للمباريات القادمة.

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وجاء هذا القرار بسبب ضيق الوقت وعدم وجود فرصة لإقامة مباريات ودية قادمة وحاجة سلوت للاطمئنان على جميع اللاعبين.