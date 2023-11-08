تفاصيل جديدة بشأن خلاف بنزيما ونونو سانتو قبل إقالته
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن الخلاف الحاد الذي اندلع بين الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، والمدرب البرتغالي نونو سانتو، والذي على إثره تمت إقالته مساء الثلاثاء، من قيادة الفريق.
وكانت تقارير صحفية عالمية كشفت عن مشادة حادة نشبت بين الثنائي بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، وصلت لتبادل الصراخ والاتهامات بين الطرفين.
وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، إن "بنزيما قال لمسؤولين رسميين في النادي قبل أسبوعين من الحادثة، إن استمرار نونو سانتو لا يلبي تطلعات الفريق، وإن وجوده يعيق تقدم الفريق".
وأشارت: "اشتعلت شرارة الخلاف مجددًا بين بنزيما وسانتو في غرفة الملابس أثناء استراحة ما بين الشوطين في مباراة الفريق أمام القوة الجوية الإثنين الماضي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، بأن المدرب وجّه نقدًا لاذعًا للنجم الفرنسي، إذ قال له: "أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم". فرد بنزيما: "لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة"، وهو ما أثار المدرب البرتغالي الذي ردَّ غاضبًا: "أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعب فيه، يجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين".
وأوضح التقرير، أن المدرب استمر في توجيه كلمات لاذعة للنجم الفرنسي، رافضًا تبريراته.
إقالة سانتو
وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًّا، قال فيه: "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق".
وتابع البيان: "سيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره".
وجاءت إقالة سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر 7 مباريات بالدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.
يذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر، علمًا بأن "العميد" هو حامل اللقب.