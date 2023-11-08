تفاصيل جديدة بشأن خلاف بنزيما ونونو سانتو قبل إقالته

وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، إن "بنزيما قال لمسؤولين رسميين في النادي قبل أسبوعين من الحادثة، إن استمرار نونو سانتو لا يلبي تطلعات الفريق، وإن وجوده يعيق تقدم الفريق".

وأشارت: "اشتعلت شرارة الخلاف مجددًا بين بنزيما وسانتو في غرفة الملابس أثناء استراحة ما بين الشوطين في مباراة الفريق أمام القوة الجوية الإثنين الماضي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، بأن المدرب وجّه نقدًا لاذعًا للنجم الفرنسي، إذ قال له: "أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم". فرد بنزيما: "لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة"، وهو ما أثار المدرب البرتغالي الذي ردَّ غاضبًا: "أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعب فيه، يجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين".

وأوضح التقرير، أن المدرب استمر في توجيه كلمات لاذعة للنجم الفرنسي، رافضًا تبريراته.