قرعة نصف نهائي كأس تونس
أسفرت قرعة نصف نهائي كأس تونس، مساء الأحد، عن مواجهة قوية تجمع بين الأولمبي الباجي حامل اللقب والملعب التونسي.
وأوقعت القرعة الإفريقي في مواجهة مثيرة أيضًا مع البنزرتي ضمن منافسات نصف النهائي.
وتقرر إقامة مواجهتي دور الأربعة يوم الأربعاء المقبل مع تطبيق تقنية الفيديو في اللقاءين.
وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقامة المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين الفائز من لقائي نصف النهائي على ملعب "حمادي العقربي" برادس.
ويشارك الفائز بلقب كأس تونس بشكل رسمي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.
ونجح الملعب التونسي في إقصاء النجم الساحلي من دور الثمانية، مساء الأحد، بعد تحقيق فوز عريض بنتيجة 4-2.
وحقق النادي الإفريقي فوزًا صعبًا على حساب الاتحاد المنستيري في ربع النهائي أيضًا بنتيجة 2-1.
وحجز البنزرتي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بتغلبه على سبورتنغ بن عروس بنتيجة 1-0 مساء الجمعة الماضي.
وتأهل أيضًا الأولمبي الباجي حامل اللقب بعد فوز مثير على حساب مستقبل المرسى بنتيجة 3-2 مساء السبت الماضي.