أسفرت قرعة نصف نهائي كأس تونس، مساء الأحد، عن مواجهة قوية تجمع بين الأولمبي الباجي حامل اللقب والملعب التونسي.

وأوقعت القرعة الإفريقي في مواجهة مثيرة أيضًا مع البنزرتي ضمن منافسات نصف النهائي.

وتقرر إقامة مواجهتي دور الأربعة يوم الأربعاء المقبل مع تطبيق تقنية الفيديو في اللقاءين.