الموج الأزرق قادم.. 5 إشارات لنسخة مرعبة من الهلال السعودي

يستعد نادي الهلال السعودي لدخول الموسم الكروي الجديد 2025-2026، وسط حالة من الترقب والتفاؤل بين جماهيره، والتوجس لدى منافسيه.

المؤشرات الأولية تنبئ بأن "الزعيم" لن يرضى بأقل من السيطرة الكاملة على الألقاب المحلية والقارية، مدعوماً بسوق انتقالات مدوية، ورغبة جامحة في تعويض ما فات، واستعداد بدني وذهني مختلف.

في التقرير الآتي، نرصد 5 إشارات تدل على أن نسخة مرعبة من الهلال السعودي قيد التكوين.

1- صفقات عالمية لكسر التوازن

لم تكتفِ إدارة الهلال بالنجوم الذين يزينون قائمة الفريق، بل أبرمت صفقات من العيار الثقيل، استهدفت مراكز حيوية وبأسماء من الطراز الرفيع في الملاعب الأوروبية.

يأتي على رأس هذه الصفقات المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، القادم من ليفربول الإنجليزي في صفقة ضخمة؛ إذ يمثل اللاعب إضافة هجومية فتاكة، قادرة على ترجمة الفرص إلى أهداف بغزارة، وهو ما قد يمنح الهجوم الهلالي بعداً آخر.

ولم يقل التدعيم الدفاعي أهمية عن نظيره الهجومي، حيث نجح النادي في خطف الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من نادي ميلان الإيطالي.

ويُعد هيرنانديز أحد أفضل الأظهرة في العالم؛ لما يمتلكه من سرعة فائقة وقدرات هجومية ودفاعية متكاملة؛ وهو ما سيعالج أي قصور محتمل في هذا المركز ويضيف قوة ضاربة للجبهة اليسرى.

2- تدعيمات محلية مطلوبة

إلى جانب الصفقات العالمية، تحركت إدارة النادي بذكاء في سوق الانتقالات المحلية لسد الثغرات التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي.

فمن النصر، نجح الهلال في ضم المدافع علي لاجامي، وهو لاعب يمتلك خبرة كبيرة في الدوري السعودي وقادر على اللعب في أكثر من مركز في الخط الخلفي؛ ما يمنح المدرب مرونة تكتيكية كبيرة.

كما عزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع عبدالكريم دارسي من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، هذه الصفقات المحلية المستهدفة تظهر فهماً عميقاً لاحتياجات الفريق ورغبة في بناء قائمة متكاملة قادرة على المنافسة بقوة على جميع الجبهات.

3- نتائج إعدادية قياسية

على الرغم من أن نتائج المباريات الودية لا تعد المقياس الأدق، إلا أنها تبقى مؤشراً مهماً على جاهزية الفريق وقوته الهجومية.

وقد دشن الهلال موسمه التحضيري بفوز كاسح على فريق "بالينغن" الألماني بنتيجة 6-1 وعلى آراوا السويسري بسداسية نظيفة.

هذه النتائج الكبيرة، حتى وإن كانت أمام خصم ليس من الصفوة، تعكس الجدية التي يتعامل بها الفريق مع فترة الإعداد، والشهية المفتوحة للاعبين لتسجيل الأهداف، وانسجام الصفقات الجديدة سريعاً مع المنظومة.

4- رغبة جامحة لتعويض خيبات الماضي

نافس الهلال على كل البطولات المحلية في الموسم الماضي، ووصل إلى دور الـ 8 في كأس العالم للأندية 2025 في نسخة شهدت مشاركة نخبة أندية العالم.

ولكن بمعايير الهلال، فإن خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة لصالح الاتحاد، والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، يُعد أمراً غير مقبول.

هذه "الكبوة" النسبية، مقترنةً بالأداء المشرف عالمياً، ولّدت لدى اللاعبين والإدارة دافعاً هائلاً للعودة بقوة وتأكيد هيمنتهم المطلقة على الساحة المحلية، والمضي قدماً في المنافسة القارية.

5- راحة إضافية وتضحية محسوبة

في قرار أثار الكثير من الجدل، أعلن نادي الهلال انسحابه من بطولة كأس السوبر السعودي التي تقام خلال أيام، وبرر النادي قراره بحاجة لاعبيه للراحة بعد موسم ماراثوني شاق، وتجنب الإرهاق والإصابات قبل انطلاق الموسم الأهم.

ورغم العقوبات التي فرضت على النادي، إلا أن هذا القرار يمثل تضحية محسوبة، حيث منح الفريق فترة راحة إضافية، وجعل تركيزه منصبّاً بالكامل على التحضير البدني والخططي للموسم الطويل.

هذه الفترة الإضافية من الراحة والاستعداد قد تمنح الهلال أفضلية بدنية واضحة على منافسيه مع تقدم عمر الموسم.