بتغريدة "السلحفاة".. السد القطري يثير الجدل بشأن مبابي

أثار الحساب الرسمي لنادي السد القطري، جدلا واسعا بعد تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، مساء السبت، أثارت تكهنات بشأن إمكانية مفاوضات الفريق مع كيليان مبابي، لينضم للفريق في الميركاتو الصيفي، بعدما أعلن رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان.

وحسم مبابي بشكل رسمي مستقبله مع باريس سان جيرمان، وذلك بإعلانه، أمس الجمعة، رحيله في نهاية الموسم عن نادي العاصمة، المتوج معه مؤخرا بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال مبابي في فيديو نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "إنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أمدد العقد وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة. سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد" ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وبدوره نشر حساب نادي السد إيموجي "السلحفاة" والمشهور به مبابي، وهو ما أثار تساؤلات بين جماهير الفريق، الذين استقبلوا التغريدة بشكل ساخر، إلا أن بعضهم نشر صورة مبابي في التعليقات، مطالبين إدارة النادي بالتحرك لضمه بعدما أصبح لاعبا حرا.