بتغريدة "السلحفاة".. السد القطري يثير الجدل بشأن مبابي
أثار الحساب الرسمي لنادي السد القطري، جدلا واسعا بعد تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، مساء السبت، أثارت تكهنات بشأن إمكانية مفاوضات الفريق مع كيليان مبابي، لينضم للفريق في الميركاتو الصيفي، بعدما أعلن رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان.
وحسم مبابي بشكل رسمي مستقبله مع باريس سان جيرمان، وذلك بإعلانه، أمس الجمعة، رحيله في نهاية الموسم عن نادي العاصمة، المتوج معه مؤخرا بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.
وقال مبابي في فيديو نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "إنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أمدد العقد وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة. سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد" ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.
وبدوره نشر حساب نادي السد إيموجي "السلحفاة" والمشهور به مبابي، وهو ما أثار تساؤلات بين جماهير الفريق، الذين استقبلوا التغريدة بشكل ساخر، إلا أن بعضهم نشر صورة مبابي في التعليقات، مطالبين إدارة النادي بالتحرك لضمه بعدما أصبح لاعبا حرا.
وقالت صحيفة "onzemondial" تعليقا على التغريدة: "نشر النادي القطري، الذي يلعب له أيضاً اللاعب الشاب إلياس حسني المعار من باريس سان جيرمان، رسالة مضحكة على شبكات التواصل الاجتماعي للتشويق بشأن قرب وصول قائد منتخب فرنسا، وكانت الرسالة بسيطة للغاية تضم رمزًا تعبيريًا على شكل سلحفاة، في إشارة إلى لقب مبابي، بالإضافة إلى رمز تعبيري آخر يمثل ساعة رملية، هل هذه خدعة أم مفاجأة كبيرة؟ تبدو الإجابة واضحة تماماً".
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو، وذكرت تقارير سابقة أنه وافق على صفقة للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف.
مبابي، الفائز بكأس العالم، هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 255 هدفًا وسيلعب مباراته الأخيرة على أرضه في بارك دي برانس ضد تولوز في الدوري الفرنسي يوم الأحد.
بعد ذلك، سيخوض باريس سان جيرمان مباريات خارج ملعبه في نيس (15 مايو) وميتز (19 مايو) قبل نهائي كأس فرنسا ضد ليون في ملعب بيير موروا في ليل في 25 مايو.