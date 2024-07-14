كشفت تقارير صحفية أن نادي نابولي أوقف مفاوضات انتقال نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين إلى الدوري الإنجليزي، في انتظار فتح باب سوق الانتقالات بالدوري السعودي.

أوسيمين يرتبط بقوة بمغادرة نابولي، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة.

ويهتم العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال وباريس سان جيرمان، بضم اللاعب، ومع ذلك، لا أحد منها على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 130 مليون يورو.

ووفقًا لِما ذكره موقع "ilnapolista" فإن نادي نابولي أوقف مفاوضات بيع أوسيمين للدوري الإنجليزي، إذ يفضل أن يرحل اللاعب للدوري السعودي بسبب قوة العروض التي تلقاها اللاعب.

ووفقًا لموقع "Sky Sports" نقلًا عن "Transfer Deadline Day"، يفضل نابولي بيع أوسيمين إلى السعودية، لكن اللاعب يرغب في البقاء في أوروبا واللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولم يتأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الموسم الماضي خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي.

وأفادت التقارير بأن النادي الأهلي السعودي مستعد لتلبية المطالب المالية لنابولي من أجل ضم أوسيمين، وهو ما يرفضه اللاعب النيجيري.

وانضم أوسيمين إلى تدريبات نابولي التحضيرية للموسم الجديد.

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ومن المنتظر أن تجتمع إدارة نابولي مع أوسيمين في الأيام المقبلة للنظر في إمكانية بقائه أو رحيله عن نادي الجنوب الإيطالي.

يذكر أن أوسيمين نال جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2023، وسجل ما مجموعه 76 هدفًا في 133 مباراة مع نابولي في مختلف البطولات.