ميسي: الأرجنتين لا تخشى أي فريق في كأس العالم

قال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين إن منتخب بلاده لا يخشى أي منافس في كأس العالم لكرة القدم، لكنه حث الجماهير على الهدوء قبل البطولة التي تنطلق بعد أقل من شهر في قطر.

وتقع الأرجنتين، بطلة كأس كوبا أمريكا التي لم تخسر في آخر 35 مباراة، منذ 2019، مع السعودية، والمكسيك، وبولندا، في المجموعة الثالثة، وتبحث عن لقبها الأول بكأس العالم منذ العام 1986.

وقال ميسي لموقع (ديريكتيفي سبورتس): "اليوم نعمل بشكل جيد، والجماهير متحمسة، وتعتقد أننا سنعود بالكأس، لكن الأمر ليس كذلك".

وأضاف: "كأس العالم مسابقة صعبة للغاية، ويجب أن تحدث العديد من الأشياء (للفوز بها) وليس فقط بفعل أشياء جيدة، والكثير من الأمور قد تجعلنا خارج البطولة، كما أن هناك منتخبات أخرى لديها نفس رغبتنا (في الفوز باللقب) وتبلى بلاء حسنًا".

وشدد مهاجم باريس سان جيرمان: "نحن متحمسون، وسنقاتل، لسنا خائفين من أحد لأننا على استعداد لمواجهة أي فريق، لكن براحة بال".

وبدأت الأرجنتين رحلتها في كأس العالم 2018 بتعادل 1-1 مع آيسلندا، وهي المباراة التي أهدر فيها ميسي ركلة جزاء، وأنهت المجموعة في المركز الثاني، قبل أن تودع المسابقة من دور الـ16 أمام فرنسا التي فازت باللقب لاحقًا.

ويعتقد ميسي أن مباراة الافتتاح ضد السعودية، يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستكون المفتاح لفرص المنتخب.

وتابع: "في الدقائق الأولى من المباراة الأولى يصعب السيطرة على الأعصاب والقلق، وأعتقد أن المباراة الأولى مهمة للغاية لأن البدء بالفوز يمنحك طمأنينة".

وواصل أسطورة برشلونة السابق: "في كأس العالم الماضية بدأنا بتعادل، ودائمًا أقول لو كنت سجلت ركلة الجزاء وفزنا بالمباراة لتغيرت كل الحكاية".

وتلعب الأرجنتين مباراتها الودية الأخيرة أمام الإمارات يوم 16 من الشهر المقبل.