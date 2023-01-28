ميغيل مارتن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد: ريال مدريد يمارس ضغوطا تؤثر على الحكام
لم يتقبل أتلتيكو مدريد خسارة ديربي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 3-1 أمام جاره ريال مدريد واتهم حكم المباراة بارتكاب أخطاء ساهمت في النتيجة وأبرزها عدم منح داني سيبايوس الإنذار الثاني المؤدي للطرد حين كانت النتيجة 1-0 لفائدة أتلتيكو مدريد
وعبر ميغيل أنخيل سانشيز مارتن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد في حوار مع موقع النادي عن غضبه من قرارات التحكيم وهاجم جاره ريال مدريد وقال: "لدي احترام كبير لطاقم التحكيم وأنا مقتنع بأن نيتهم هي الأفضل دائمًا، لكن أي شخص يراقبهم من الخارج يمكنه أن يرى أن نفس الشيء يحدث دائمًا تقريبًا لسنوات".
وأضاف: "لسوء الحظ ما يحدث لا يفاجئ أي شخص بعد الآن، إنه شيء واضح جدا وعليك فقط تذكر التاريخ".
وتابع الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد: "ريال مدريد نادٍ يتمتع ببيئة قوية للغاية، ولديه العديد من الاهتمام حوله. إنهم يخلقون مثل هذا الضغط بحيث يكون من الطبيعي أن يتأثر الناس. ومن عليهم اتخاذ القرارات، هم يدركون ما ينتظرهم إذا تعرضوا للأذى بسبب خطأ أو حتى بشكل صائب".
وتابع: "من الشائع شن حملة ضد من يرون أنهم يلحقون الأذى بهم".
وشرح أنخيل سانشيز مارتن الوضع وقال: "النظام مثل هذا ومن أتلتيكو مدريد لا يمكننا تغييره بمفردنا. علينا التنافس قدر الإمكان ومواصلة العمل للحصول على قطاع أقوى وأكثر عدلا مع جميع الأندية. هذا الملعب واللون يجب أن يتحملوا ثقلهما عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات عادلة، عانى لاعبونا من عواقب كل هذا الضغط على أرض الملعب وهو أمر يثير غضبي مثل أي مشجع، مهما كان الفريق الذي يتوقع أن يكون، هناك فحل واحد".
وأضاف متحدثا عن مباراة ربع النهائي: "كانت البطاقة الصفراء الثانية أمس واضحة، ولا جدال فيها، وتم تعديلها وفقًا للوائح. ولكن مع 0-1، في الدقيقة 71، المخاطرة بالمرور لنصف الكأس في ملعبه الخاص، وترك ريال مدريد بعشرة لاعبين أشياء كبيرة".
وواصل قائلا: "لقد اعتدنا على النظام. نقرأ صفحة بعد صفحة في الصحافة، ساعات من الراديو والتلفزيون في الأيام التي سبقت مباراة الديربي تتحدث عن الحاجة إلى حماية لاعب معين من فريق معين، هل قام بحماية غريزمان أو موراتا اللذين تم ركلهما، لكن هذا هو النظام".
وقلب ريال مدريد تأخره بهدف للفوز 3-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين ليبلغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب جاره أتلتيكو مدريد.