ميغيل مارتن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد: ريال مدريد يمارس ضغوطا تؤثر على الحكام

لم يتقبل أتلتيكو مدريد خسارة ديربي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 3-1 أمام جاره ريال مدريد واتهم حكم المباراة بارتكاب أخطاء ساهمت في النتيجة وأبرزها عدم منح داني سيبايوس الإنذار الثاني المؤدي للطرد حين كانت النتيجة 1-0 لفائدة أتلتيكو مدريد

وعبر ميغيل أنخيل سانشيز مارتن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد في حوار مع موقع النادي عن غضبه من قرارات التحكيم وهاجم جاره ريال مدريد وقال: "لدي احترام كبير لطاقم التحكيم وأنا مقتنع بأن نيتهم هي الأفضل دائمًا، لكن أي شخص يراقبهم من الخارج يمكنه أن يرى أن نفس الشيء يحدث دائمًا تقريبًا لسنوات".