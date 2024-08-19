دخل أحد نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني للانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وتعاقد نادي برشلونة مع اللاعب داني أولمو نجم لايبزيغ الألماني بجانب باو فيكتور نجم جيرونا الإسباني.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تفكير جاد داخل إدارة برشلونة للتعاقد مع فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي لتدعيم مركز الجناح الهجومي بعد تعثر التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا.

وأشارت إلى أن عقد كييزا مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2025 وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لبرشلونة، خاصة أن ناديه لن يبالغ في مطالبه المالية.

وخرج اللاعب من قائمة يوفنتوس لمواجهة كومو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي من جانب مدربه تياغو موتا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة تدرس خيار التعاقد مع كييزا لتدعيم الجانب الهجومي، وستحسم القرار النهائي قبل غلق باب الانتقالات بنهاية الشهر الجاري.

ويبلغ كييزا 26 عامًا، وبدأ مشواره مع نادي فيورنتينا خلال الفترة بين 2016 إلى 2020 قبل رحيله إلى يوفنتوس منذ 4 أعوام.

وساهم كييزا خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس في تسجيل 10 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وتوج الجناح الموهوب مع يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا مرتين بجانب كأس السوبر الإيطالي مرة وحيدة.

وخاض كييزا 51 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، وسجل 7 أهداف، وفاز بلقب كأس أوروبا "2020" مع الأزوري.