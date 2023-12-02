وسط جدول مزدحم.. كلوب يدعو مهاجمي ليفربول لتقاسم عبء المباريات

ويستضيف ليفربول منافسه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، تليها مباراتان خارج ملعبه أمام شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس، قبل أن يختتم دور المجموعات في الدوري الأوروبي بمواجهة يونيون سان جيلواز.

وسيواجه فريق المدرب كلوب بعد ذلك مانشستر يونايتد ثم وست هام في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، تليها مواجهة آرسنال وبيرنلي.. كل ذلك قبل استضافة نيوكاسل يونايتد مطلع العام الجديد.

وأكد كلوب، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن المباريات سيتم تقاسمها بين مهاجمي ليفربول المتاحين في ظل غياب ديوجو جوتا للإصابة.

وقال كلوب: "هذه هي أكثر فترات الضغط في كرة القدم العالمية حاليا، وهذا هو الحال بالنسبة لجميع الفرق. لذا سيشاركون جميعا. سيغيب بالفعل ديوجو وهذا ليس مفيدا، علينا أن نقوم بتقسيم هذه الدقائق على لاعبين مختلفين. عليهم أن يقدموا الأداء، ليس دائما 90 بالمئة، بل 60 و70 وبأقصى قوة".