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رياضة

الوداد المغربي يفاوض مدرب صن داونز

الوداد المغربي يفاوض مدرب صن داونز
رولاني موكوينا
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 11:08 ص

دخل نادي الوداد المغربي في مفاوضات للتعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

وكشفت شبكة "SABC SPORT" الجنوب أفريقية عن تفاوض نادي الوداد مع موكوينا بعد ساعات من رحيله عن قيادة ماميلودي صن داونز.

وأشارت الشبكة الجنوب أفريقية إلى أن إدارة الوداد تسعى لإقناع موكوينا بعدم الحصول على قسط من الراحة وتدريب الفريق المغربي في الموسم المقبل.

وأعلن صن داونز في بيان رسمي أمس الأربعاء، رحيل مدربه رولاني موكوينا عن قيادة الفريق.

ونشر موكوينا صباح اليوم الخميس، رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "طإكس"، ودّع خلالها جماهير صن داونز، ووجه لهم الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقاد موكوينا فريق ماميلودي صن داونز للتتويج بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى بالموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

يشار إلى أن إدارة الوداد قد أسندت ملف كرة القدم إلى هشام آيت منا لإنجاز عدد من الملفات والترتيب للموسم الجديد مبكرًا.

وتسعى إدارة الوداد لحسم بعض الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد لإعادته للمنافسة على البطولات.

الوداد البيضاوي

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