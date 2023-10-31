كريستيانو رونالدو يطالب بتغيير حكم مباراة النصر والاتفاق (فيديو)

يبدو أن غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، وصل مداه خلال مواجهة الاتفاق، مساء الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأبدى رونالدو اعتراضه على الحكم في أكثر من مناسبة، كان أولها عندما لم يحتسب له الحكم خطأ على حدود منطقة جزاء الخصم إثر عرقلته، الأمر الذي أثار غضب "الدون"، الذي نهض من أرضية الملعب بشكل سريع، وقام بالركض خلف الحكم، حتى منتصف الملعب تقريبًا، إذ ظهر وهو يصرخ في وجهه، ليمنحه الكارت الأصفر.