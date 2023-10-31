كريستيانو رونالدو يطالب بتغيير حكم مباراة النصر والاتفاق (فيديو)
يبدو أن غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، وصل مداه خلال مواجهة الاتفاق، مساء الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأبدى رونالدو اعتراضه على الحكم في أكثر من مناسبة، كان أولها عندما لم يحتسب له الحكم خطأ على حدود منطقة جزاء الخصم إثر عرقلته، الأمر الذي أثار غضب "الدون"، الذي نهض من أرضية الملعب بشكل سريع، وقام بالركض خلف الحكم، حتى منتصف الملعب تقريبًا، إذ ظهر وهو يصرخ في وجهه، ليمنحه الكارت الأصفر.
ومع الدقيقة 52 اشتد غضب رونالدو، إذ ألغى الحكم هدفا أحرزه تاليسكا بداعي التسلل، ليقوم رونالدو بالضحك ساخرا ويشير لأحد أعضاء الجهاز الفني المتواجد على الخط بضرورة تغيير الحكم.
كما أن تاليسكا نال الإنذار الثاني قبل نهاية الشوط الأول، لتدخله على لاعب الاتفاق بدون كرة، ليشهر له الحكم الكارت الأحمر، ويكمل النصر اللقاء بعشرة لاعبين.
يذكر أن النصر تخطى عقبة فريق أحد في دور الـ 32 بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما تجاوز الاتفاق منافسة جدة برباعية نظيفة.