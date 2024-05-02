موعد مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد مباراتي منتخب مصر أمام كلّ من بوركينا فاسو وغينيا بيساو لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة أفريقيا لمونديال 2026.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد موعد مباراتي منتخب مصر في شهر يونيو 2024، إذ يستضيف منتخب الفراعنة نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الـ7 من يونيو بالقاهرة في إطار مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى، بينما يلتقي منتخب غينيا بيساو يوم الـ10 من الشهر ذاته، بملعب الأخير وذلك لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد خلالها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات .