ديوكوفيتش: مستقبل التنس مشرق مع ألكاراز

فاز نوفاك ديوكوفيتش بثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى في 2023 ولا يخطط لتهدئة الإيقاع حتى بعد بلوغه 36 عامًا، لكن المصنف الأول عالميًّا يرى أن التنس في أيد أمينة بوجود منافسه الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز.

وتبددت آمال ديوكوفيتش في حصد كل الألقاب الأربعة الكبرى حين خسر نهائي ويمبلدون أمام ألكاراز (20 عامًا) عقب خمس مجموعات في نتيجة أشارت إلى تغير خريطة تنس الرجال.

لكن اللاعب الصربي المخضرم تعافى بالتفوق على ألكاراز في نهائي سينسناتي المثير قبل أن يعزز رقمه القياسي بالتتويج بلقبه 24 بالبطولات الأربع الكبرى في أمريكا المفتوحة في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ديوكوفيتش لشبكة "سكاي سبورتس" خلال مباراة كل النجوم على هامش "كأس رايدر للغولف: "أعتقد أن مستقبل التنس يبدو جيدًا في ظل تصدر كارلوس الصفوف".