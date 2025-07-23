رونالدو ونيمار.. أجمل 6 قصور يملكها نجوم كرة القدم (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

لا يتميز نجوم كرة القدم العالميين فقط بمستواهم داخل الملعب بل أيضا بطريقة عيشهم خارج الملاعب ومنازلهم الرائعة، إذ يحرصون على توفرها على كل أسباب الراحة ومقومات العيش والرفاهية والمساهمة في حياتهم المهنية.

ومن مدريد إلى ميامي مرورا بريو دي جانيرو وبرشلونة والمملكة العربية السعودية، إليكم 6 إقامات رائعة لـ6 لاعبين:

أخبار ذات علاقة جسد منحوت تمامًا.. 5 صور خرافية من إجازة كريستيانو رونالدو (شاهد)

البرازيلي فينسيوس جونيور في منطقة راقية شمالي مدريد

اختار النجم البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد منطقة لا موراليخا في بلدة الكومنداس شمالي مدريد للسكن، وهي منطقة سكنية فاخرة وراقية، ليقطن في منزل زميله السابق سيرجيو راموس.

وتتوفر إقامة فينسيوس جنيور على كل أساليب الراحة، مسبح وقاعة سينما وملعب صغير لكرة القدم وصالة رياضة وحديقة كبيرة وتقدر قيمتها بـ6 ملايين يورو

البولندي روبرت ليفاندوفسكي اختار الهدوء والبحر

بعد انتقاله لبرشلونة اختار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي العيش في مكان هادئ وقرب البحر الأبيض المتوسط في منطقة كاستيلدفيلس.

وتقدر قيمة المنزل بـ4 ملايين يورو على مسافة 400 متر مربع مبنية ويتوفر على كل أسباب الراحة من مسبح وقاعة رياضة ومنظر رائع على البحر.

ورغم الإقامة الرائعة يبحث المهاجم البولندي عن سكن جديد في منطقة راقية وفاخرة في برشلونة.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز: قصر في السعودية

بعدما حقق المجد في أوروبا اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نقل إمبراطورتيه للرياض في المملكة العربية السعودية بعد انتقاله للعب للنصر.

وتقدر قيمة قصر النجم البرتغالي في الرياض بـ12 مليون يورو ويليق بنجم كبير وأسطورة في عالم كرة القدم

ويضم القصر أكثر من 12 غرفة وملاعب وقاعات وأماكن للعب الأطفال ويتميز بالجمع بين الفخامة الأوروبية والطابع العربي المميز.

أخبار ذات علاقة يقلد نزلاء السجون ولم يحترم رونالدو.. عادل رامي يشن هجوما على لامين يامال

البرازيلي نيمار: ملك الحفلات في منزله بريو دي جانيرو

في مانجارتينا بلدة قريبة من ري ودي جانيرو اختار النجم البرازيلي نيمار بناء حديقة ألعابه الخاصة ومنزله الخاص الذي تقدر قيمته بـ8 ملايين يورو.

وتضم الإقامة الفاخرة ملعبًا لكرة القدم الشاطئية ومسارًا لسيارات الكارتينغ وملعبًا للتنس وملعبًا لكرة القدم ومنصة لطائرات الهليكوبتر ومخزنًا للنبيذ تحت الأرض.

واختار نيمار كل شيء في إقامته ليكون جاهزًا لتحقيق عشقه للاحتفالات بشكل مستمر برفقة الأصدقاء وضيوفه وعائلته.

الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا: منزل فاخر وهادئ على شاطئ فلوريدا

وجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا جنتهما الخاصة بعيدا عن الأرجنتين وبرشلونة بعد انتقاله لأنتر ميامي الأمريكي.

وتقع إقامة ميسي وزوجته في حي فورت لودردال في فلوريدا وتقدر قيمته بنحو 10.8 مليون يورو ويضم 10 غرف ومسبحًا وقاعة رياضة و10 حمامات وكل وسائل الراحة.

ولم يكتف النجم الأرجنتيني بالإقامة الفاخرة، لكنه استثمر في العقارات واشترى عدة منازل في منطقة راقية وفاخرة وسط ميامي.

أخبار ذات علاقة صفقة مستحيلة.. 3 أسباب تمنع ميسي من تحقيق حلم صديقه وزوجته

الإنجليزي جود بيلينغهام: الشباب والرفاهية في مدريد

اختار النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد نفس المنطقة التي يقطن فيها زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور لا موراليخا في بلدة الكومنداس شمالي مدريد للإقامة.

واستقر النجم الإنجليزي على شراء عدد 2 فيلا، بقيمة 32 مليون يورو تضمان 1000 متر مبنية، وغرفًا وقاعات ومسابح وصالات رياضية و2000 متر حدائق.