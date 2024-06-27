كونتي يطالب لاعبي نابولي بإظهار "الوجه الغاضب".. ويحسم مصير كفاراتسيخليا

وقال كونتي في مؤتمر صحفي مع رئيس نابولي: "نحن قادمون من عام لم تسر فيه الأمور بشكل صحيح، يجب علينا إظهار وجه غاضب ورغبة في الثأر على أرض الملعب".

وأضاف: "نعلم جميعاً الشغف الكبير لكرة القدم في نابولي، من جانبنا سنحاول تغذية الشغف الذي نشعر به بالفعل، هذه مسؤوليتنا".

واعترف كونتي أن الفرق الأخرى لديها موارد أكبر من نابولي، لكنه حث على تقليص الفجوة مع الفرق الأخرى من خلال العمل الجاد والمثابرة.

وتابع مدرب توتنهام وتشيلسي السابق أنه سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في انتقالات الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى رغبته في بقاء المدافع الإيطالي الدولي جيوفاني دي لورينزو والجناح الجورجي كفيتشا كفاراتسيخليا في الفريق.