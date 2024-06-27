كونتي يطالب لاعبي نابولي بإظهار "الوجه الغاضب".. ويحسم مصير كفاراتسيخليا
طالب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، من لاعبي فريقه أن يُظهروا "وجهاً غاضباً" في الموسم المقبل.
وتولى كونتي مسؤولية نابولي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري الإيطالي، الذي توج بلقبه في عام 2023.
وقال كونتي في مؤتمر صحفي مع رئيس نابولي: "نحن قادمون من عام لم تسر فيه الأمور بشكل صحيح، يجب علينا إظهار وجه غاضب ورغبة في الثأر على أرض الملعب".
وأضاف: "نعلم جميعاً الشغف الكبير لكرة القدم في نابولي، من جانبنا سنحاول تغذية الشغف الذي نشعر به بالفعل، هذه مسؤوليتنا".
واعترف كونتي أن الفرق الأخرى لديها موارد أكبر من نابولي، لكنه حث على تقليص الفجوة مع الفرق الأخرى من خلال العمل الجاد والمثابرة.
وتابع مدرب توتنهام وتشيلسي السابق أنه سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في انتقالات الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى رغبته في بقاء المدافع الإيطالي الدولي جيوفاني دي لورينزو والجناح الجورجي كفيتشا كفاراتسيخليا في الفريق.
وأوضح كونتي: "كنت واضحاً للغاية لدى حديثي مع رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، قبل الحديث عن الأمور التعاقدية والمالية، كان لدي شعوراً بالطمأنينة، بأنني سأكون صاحب القرار في من سيبقى في الفريق ومن سيتخذ مساراً أخر".
وواصل: "أستطيع تفهم غضب دي لورينتيس بعد الموسم الماضي، لقد كان منزعجاً، دعونا نأمل في أن تعيد بطولة أمم أوروبا شغفه".
وبالنسبة لكفاراتسيخليا قال: لا يوجد أي مشكلة، لدينا عقد وسأجلس مع المدير الرياضي والرئيس التنفيذي ووكيله واللاعب نفسه".