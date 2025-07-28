صفقة مفاجئة.. الاتحاد السعودي ينقض على "جناح" النصر

يواصل نادي الاتحاد السعودي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الحالية لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين محليين مميزين من أجل تدعيم تشكيلة الفرنسي لوران بلان، المدير الفني، للموسم المقبل.

وكان الاتحاد دعّم صفوفه، في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع محمد هزازي، لاعب النصر، في إطار مساعي العميد لتدعيم الفريق بالمواهب الشابّة، ضمن مرحلة الإعداد للموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين.

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ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه بمنصة "إكس"، فإن رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، تواصل مع إدارة النصر للاستفسار عن إمكانية شراء عقد الجناح الدولي عبدالرحمن غريب، خلال الميركاتو الجاري.

وأوضح العنزي أن هذا التحرك من جانب بلانيس يعكس رغبة واضحة من الجهاز الفني والإدارة الاتحادية في ضم غريب؛ لما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية وسرعات عالية ومهارة في المراوغة، قد تسهم في إنعاش الجبهة الهجومية للاتحاد التي تعثرت كثيرًا في الموسم الماضي.

ويلعب غريب في صفوف "العالمي" منذ صيف 2022، قادما من الأهلي، وقدم في بدايته مستويات لافتة نالت استحسان الجماهير، قبل أن يتراجع مردوده الفني تدريجيا مع توالي التغييرات الفنية داخل الفريق.

وارتبط اسم غريب في الأسابيع الماضية بعدد من الأندية التي أبدت اهتمامها بخدماته، في ظل الحديث المتزايد عن إمكانية مغادرته صفوف النصر خلال الانتقالات الحالية، خصوصا بعد تراجع عدد مشاركاته في التشكيل الأساسي للفريق في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

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وشارك غريب في 27 مباراة بقميص النصر خلال الموسم الماضي، إلا أن 11 منها فقط جاءت ضمن التشكيل الأساسي، ورغم عدم تسجيله لأي هدف خلال الموسم، فقد قدّم تمريرتين حاسمتين.

ومؤخرا اعتمد عليه المدرب الجديد جورجي جيسوس، بشكل أساسي في ودية يوهان النمساوي، حيث تألق اللاعب بتسجيل هدف وصناعة تمريرة حاسمة، ليقود "العالمي" للفوز بنتيجة (5-2).