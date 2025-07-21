بعد لاكازيت.. نيوم السعودي ينقض على نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين، تفاوض بالوقت الحالي، مدافعين أحدهما من الدوري الفرنسي، والآخر من الدوري الإنجليزي، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويعد نادي نيوم، أحَدَ أنشط الأندية في الميركاتو الصيفى، منذ صعوده إلى الدوري السعودي، بعد تصدره لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو" 2024/2025.

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وبحسب تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيوم يجري محادثات حاليًّا من أجل ضم المدافعين الفرنسيين إسماعيل دوكوري، لاعب ستراسبورغ، وأكسيل ديساسي، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وأوضحت أن نادي نيوم، الذي يشهد نشاطًا ملحوظًا في سوق الانتقالات، مهتم بالتعاقد مع المدافعين إسماعيل دوكوري وأكسل ديساسي، وقد بدأ بالفعل مفاوضاته مع إدارة شركة "بلو كو"، مالكة أندية ستراسبورغ وتشيلسي.

وشدد أن مفاوضات مسؤولي النادى السعودي لا تزال مستمرة مع أندية اللاعبين، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي مع اللاعبين.

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ويمتلك إسماعيل دوكوري، البالغ من العمر 21 عامًا، عقدًا حتى عام 2026 مع ستراسبورغ، وكان انضم إليه في يناير 2022، قادمًا من فالنسيان الفرنسي.

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فى حين يبلغ أكسل ديساسي 27 عامًا، ولا يزال يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2029، ويلعب لصفوف "البلوز" منذ أبريل 2023، قادمًا من موناكو.

يذكر أن نيوم قد نجح أيضًا في حسم بضع صفقات أخرى هذا الصيف من الدوري الفرنسي وهم: ألكسندر لاكازيت، وسعيد بن رحمة من أولمبيك ليون، ومارسين بولكا قادمًا من نيس، وأمادو كونيه، لاعب ريمس السابق، بالإضافة إلى تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه لقيادة الفريق بالموسم المقبل.