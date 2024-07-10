مباراة انجلترا وهولندا.. خمسة لاعبين يملكون مفاتيح التأهل

يسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" خلال ساعات بعد منافسة شديدة من المنتخبات كافة التي تواجدت في البطولة.

الآن تدخل البطولة المرحلة النهائية لها، ويتبقى فيها مواجهتان فقط، وسيكون تأثير كل لاعب متاح مهما جدا، لكن هناك 5 لاعبين بالتحديد قد يتحكمون في نتيجة المباراة المتبقية في نصف النهائي بين منتخبي إنجلترا وهولندا، التي تقام مساء الأربعاء.

فيرجيل فان دايك

نجم دفاع منتخب هولندا وليفربول الإنجليزي هو واحد من أكثر اللاعبين المتبقين في البطولة تأثيرًا في النسخة الجارية منها.

فان دايك لطالما كان مؤثرًا ويمكنه أن يترك بصمة مميزة على أي مباراة، لكن بحلول نصف النهائي يزيد تأثير المستويات التي يقدمها اللاعب على الأداء العام للفريق.

بشكل عام كان فان دايك لديه مستويات طيبة للغاية حتى الآن في الموسم، واستمراره مع المنتخب الهولندي أساسيًا في نصف النهائي يعطيهم أفضلية كبيرة.

كودي جاكبو

يعد من العناصر الجيدة للغاية خلال كأس الأمم الأوروبية، وما قدمه من مستويات فردية في البطولة حتى هذه اللحظة يعد أمرًا غير مسبوق؛ نظرًا للانتقادات الكبيرة التي تلقاها قبلها من جماهير ليفربول.

مساهمات جاكبو حتى هذه اللحظة تمهد وتقول إن اللاعب الهولندي سيكون له دور أساسي في حسم الفريق الصاعد إلى النهائي.

جود بيلينغهام

كان نجم ريال مدريد الإسباني من أبرز عناصر تحقيق الملكي للقب الدوري في الموسم الماضي ودوري أبطال أوروبا.

تأثير بيلينغهام كان لا يضاهى بسبب عدد الأهداف التي سجلها والأخرى التي صنعها، ومدى مساهمته الكبيرة في الدفاع والهجوم وكل شيء.

لكن يبدو أن بيلينغهام يأبى أن يتوقف عن ترك بصمته تختفي عن نتائج الفرق المفضلة له، فلا يزال يقدم مستويات رائعة في "يورو 2024"، وعلى ما يبدو سيحصل على المزيد من الإشادة بحلول صافرة نهاية نصف النهائي.

جوردان بيكفورد

حارس مرمى المنتخب الإنجليزي يعود إليه نصف الفضل في الوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية في الأساس.

فلولا تصدي بيكفورد لأول ركلة ترجيح للمنتخب السويسري في ربع النهائي لما كان الفريق الإنجليزي ليتواجد في نصف النهائي، ولم يكن ليلعب على فرصة الصعود للنهائي.

قد يجد بيكفورد نفسه في مواجهة صعبة ومكررة مع الموقف نفسه في ركلات الترجيح عندما يلعب ضد هولندا في نصف النهائي، وقد يكون هو الحاسم في نهاية المطاف كما كان ضد سويسرا.

تشافي سيمونز

كان نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز عناصر منتخب بلاده، التي قادت الفريق إلى الوصول إلى نصف النهائي حتى الآن.

وبسبب صناعته هدفين ضد رومانيا في ثمن النهائي يجد سيمونز نفسه في قيادة منتخب يلعب أمام آخر مدجج بالنجوم مثل الفريق الإنجليزي، وبالطبع سيكون له دور كبير في تحديد الفائز في نهاية المطاف.