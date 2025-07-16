رغم عمره.. 5 مزايا خرافية لأولى صفقات جيسوس المنتظرة في النصر

بدأت إدارة نادي النصر السعودي، بقيادة مدربها الجديد البرتغالي جورجي جيسوس، التحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقا لتقارير صحفية متطابقة من البرازيل والسعودية، فقد وضع جيسوس الظهير الأيسر لنادي فلامنغو، إيرتون لوكاس، على رأس قائمة أولوياته لتعزيز الجبهة اليسرى لـ"العالمي".

وأشارت المصادر إلى أن نادي فلامنغو لا يمانع في بيع عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، مشترطًا الحصول على عرض مالي مناسب؛ ما يفتح الباب أمام انضمام اللاعب ليكون أولى صفقات "الداهية" البرتغالي في فترته الثانية مع النصر.

على الرغم من أن عمر اللاعب قد يثير تساؤل البعض، إلا أن التعاقد المحتمل مع إيرتون لوكاس يحمل في طياته العديد من المزايا الفنية والتكتيكية التي تبرر إصرار جيسوس على ضمه.

وفيما يلي 5 مزايا استثنائية قد تجعل منه صفقة "خرافية" للنصر:

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1- أخيرًا ظهير أجنبي في النصر

أثبتت السنوات الأخيرة في الكرة السعودية أن امتلاك ظهير أجنبي مميز يعد أحد مفاتيح الفوز بالبطولات الكبرى.

فالهلال حقق الدوري والكاس في وجود البرازيلي رينان لودي الذي شكل قوة ضاربة في الرواق الأيسر.

أما الاتحاد فحقق الدوري في وجود ماريو ميتاي، فيما برز ماتيو دامس مع الأهلي وحصد معه الفريق دوري أبطال آسيا للنخبة.

يعاني النصر منذ فترة من عدم وجود ظهير أيسر أجنبي بالجودة نفسها، والتعاقد مع لاعب دولي برازيلي مثل لوكاس سيسد هذه الثغرة أخيرًا، ويرفع من جودة الفريق بشكل ملحوظ على المستويين الدفاعي والهجومي.

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2- لاعب مميز في عملية الضغط

يُعرف عن جيسوس اعتماده على أسلوب الضغط العالي والمتقدم على الخصم، يتطلب هذا الأسلوب لاعبين أصحاب لياقة بدنية عالية وذكاء تكتيكيا في افتكاك الكرة.

ويمتاز إيرتون لوكاس بهذه الصفات، حيث تشير الإحصائيات إلى قدرته العالية على القيام بالتدخلات الناجحة واستعادة الكرة في مناطق متقدمة من الملعب، وهو ما يتناسب تماما مع فلسفة المدرب البرتغالي.

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3- مهارة فائقة في المراوغة

لا يقتصر دور الظهير الحديث على الواجبات الدفاعية، بل يمتد ليكون سلاحا هجوميا فعالا. ويبرع لوكاس في هذا الجانب بفضل مهارته الاستثنائية في المراوغة والانطلاق بالكرة.

فقدرته على تجاوز الخصوم في مواقف لاعب ضد لاعب ستمنح النصر حلولًا إضافية على الطرف الأيسر، وتخلق مساحات لزملائه، خصوصًا في ظل وجود نجوم مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني الذين ينتظرون الكرات العرضية الحاسمة.

4- احتفاظ ممتاز بالكرة تحت الضغط

من أبرز عيوب النصر في الموسم الماضي كانت فقدان الكرة بسهولة في مناطق بناء اللعب، إيرتون لوكاس يقدم حلًا لهذه المشكلة، حيث يتمتع بهدوء وثقة عالية عند امتلاك الكرة، مع نسبة دقة تمرير مرتفعة.

هذه الجودة تضمن للفريق الخروج بالكرة بشكل سليم من الخلف إلى الأمام وتقلل من خطورة الهجمات المرتدة التي عانى منها الفريق كثيرا.

5- ثقة جيسوس المطلقة.. أكبر ضمان للنجاح

العمر مجرد رقم عند مدرب بحجم جورج جيسوس، الذي يشتهر بقدرته على تطوير اللاعبين واختيار القطع التي تناسب خططه التكتيكية بدقة.

طلبه بالاسم للتعاقد مع لوكاس يعني أنه يرى فيه اللاعب القادر على تنفيذ أفكاره في الملعب، وأنه يمتلك الخبرة والنضج الكروي اللازمين للتعامل مع ضغط المباريات الكبيرة في دوري روشن.

ثقة "الداهية" البرتغالية هي أكبر شهادة على أن لوكاس، رغم بلوغه 28 عاما، يمتلك ما يلزم ليكون إضافة "خرافية" وصفقة ناجحة بكل المقاييس لقلعة "العالمي".