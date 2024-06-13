"الأمر لم يكن فوضويا".. كريستنسن يشيد بتشافي ويغازل فليك
أعرب أندرياس كريستنسن، نجم برشلونة ومنتخب الدنمارك، عن سعادته وتطلعه للتدرب تحت قيادة المدرب الجديد لفريقه، الألماني هانز فليك.
وتولى المدرب الألماني هانز فليك المسؤولية خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أقيل من منصب المدير الفني لبرشلونة مايو الماضي.
وقال النجم الدنماركي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أتطلع كثيرًا إلى العمل مع هانز فليك، منذ وصولي ألمانيا أسمع فقط أشياء جيدة من الأشخاص الذين عاشوا معه. ربما يكون مختلفًا بعض الشيء، قليل من الانضباط الألماني، أنا متحمس لوصوله وأتطلع إلى العمل معه".
وعن فترة مدربه السابق تشافي مع برشلونة، أشار: "قد يبدو من الخارج أن كل شيء كان فوضويًا في الفريق، لكن الإدارة كانت صادقة تمامًا معنا وأخبرونا بكل تفاصيل العملية".
وأردف: "بالطبع كان الأمر غريبًا، لكنه لم يكن فوضويًا لأنهم أخبرونا منذ البداية عن وضعنا دائمًا".
وأشار: "أنا لا أجيد نشر اسمي والحديث عن نفسي، أنا شخص انطوائي وخجول بطريقة ما، لكني أحاول أن أكون منفتحًا".
وفيما يتعلق بحالته الطبية وموقفه من المباراة الأولى للدنمارك في بطولة يورو 2024، قال: "أنا أتحسن، وإذا بدأت أساسيًا، أتوقع أيضًا أن أتمكن من لعب 90 دقيقة، وأنا أتطلع إلى ذلك".
وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو.
وستنافس الدنمارك ضمن المجموعة الثالثة بدءاً من 16 يونيو الحالي بمواجهة سلوفينيا في شتوتغارت، قبل أن تواجه إنجلترا في فرنكفورت في 20 يونيو، وصربيا في الخامس والعشرين في ميونخ.