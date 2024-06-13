"الأمر لم يكن فوضويا".. كريستنسن يشيد بتشافي ويغازل فليك

وأردف: "بالطبع كان الأمر غريبًا، لكنه لم يكن فوضويًا لأنهم أخبرونا منذ البداية عن وضعنا دائمًا".

وأشار: "أنا لا أجيد نشر اسمي والحديث عن نفسي، أنا شخص انطوائي وخجول بطريقة ما، لكني أحاول أن أكون منفتحًا".

وفيما يتعلق بحالته الطبية وموقفه من المباراة الأولى للدنمارك في بطولة يورو 2024، قال: "أنا أتحسن، وإذا بدأت أساسيًا، أتوقع أيضًا أن أتمكن من لعب 90 دقيقة، وأنا أتطلع إلى ذلك".

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو.

وستنافس الدنمارك ضمن المجموعة الثالثة بدءاً من 16 يونيو الحالي بمواجهة سلوفينيا في شتوتغارت، قبل أن تواجه إنجلترا في فرنكفورت في 20 يونيو، وصربيا في الخامس والعشرين في ميونخ.