اختيار الشرباتي وراما أبو الرب لرفع العلم الأردني في افتتاح أولمبياد باريس 2024

استقرت اللجنة الأولمبية الأردنية، على اختيار لاعبي المنتخب الأردني للتايكواندو، صالح الشرباتي وراما أبو الرب، لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية، والتي ستنطلق يوم 26 يوليو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

ونجح صالح الشرباتي في التأهل إلى أولمبياد باريس بعد أن حل خامسًا في التصنيف العالمي لوزن تحت 80 كغم.

ويتطلع "الشرباتي" ليكون أول رياضي أردني يُحقق ميداليتين في دورات الألعاب الأولمبية حيث توج في النسخة الماضية من الأولمبياد بالميدالية الفضية في طوكيو.

فيما جاء تأهل راما أبو الرب ضمن منافسات وزن فوق 67 كغم من خلال التصفية الآسيوية بمدينة تايوان الصينية خلال شهر مارس الماضي.

اختيار الشرباتي وأبو الرب لرفع العلم الأردني في افتتاح أولمبياد باريس ٢٠٢٤ اختارت اللجنة الأولمبية الأردنية، لاعبي... Posted by ‎Jordan Olympic Committee اللجنة الأولمبية الأردنية‎ on Wednesday, July 10, 2024

وسبق لراما أبو الرب التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في عام 2018.

وسيمثل الأردن في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 12 لاعبة ولاعبًا وهم: رباعي التايكواندو جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وثلاثي الملاكمة حسين وزياد عشيش وعبادة الكسبة، ولاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، ولاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، زيد أبو يمن، ولاعبا المنتخب الوطني للسباحة، عمرو الور وكارين البلبيسي، ولاعب الماراثون معاذ الخوالدة.

وتعتبر هذه هي المشاركة 12 للأردن في دورات الألعاب الأولمبية منذ الظهور الأول في نسخة موسكو عام 1980 حيث يمتلك الأردن في رصيده الأولمبي 3 ميداليات، من بينها ذهبية لاعب التايكواندو، أحمد أبو غوش، في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 وفضية لاعب التايكواندو، صالح الشرباتي، في أولمبياد طوكيو عام 2021 وبرونزية لاعب الكاراتيه، عبدالرحمن المصاطفة، في أولمبياد طوكيو كذلك.