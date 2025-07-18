أولمبيك مرسيليا يطرد نجمه المغربي

قرر نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي رسميا الاستغناء عن لاعب خط الوسط المغربي عز الدين أوناحي بشكل مفاجئ وذلك قبل بداية تحضيرات الفريق استعدادا للموسم الجديد 2025 ـ 2026.

ويبدأ أولمبيك مرسيليا الباحث عن منافسة غريمه باريس سان جيرمان على استعادة أمجاده والتتويج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، مشواره في الموسم الجديد يوم 17 أغسطس المقبل عندما ينزل ضيفا على نادي رين في الجولة الافتتاحية.

ونشر أولمبيك مرسيليا قائمة اللاعبين الذين وجه لهم المدرب روبرتو دي زيربي الدعوة للدخول في معسكر إعدادي في هولندا تتخلله 4 مباريات ودية إعدادية أولها يوم 20 يوليو أمام نادي إكسيليور الهولندي.

وبدا أن أزمة عز الدين أوناحي، مع أولمبيك مارسيليا، ستستمر للاعب الدولي المغربي البالغ من العمر 25 عاما بعد أن قرر النادي الفرنسي استبعاده، مما يؤكد خروجه من حسابات إدارة ومدربه نهائيا.

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وقالت مصادر مقربة من أولمبيك مرسيليا إن أوناحي الذي لعب موسم 2024 ـ 2025 مع نادي باناتينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة لموسم واحد وجد نفسه خارج اهتمام مرسيليا ما ينبئ بضرورة بحثه عن فريق جديد.

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وانتقل أوناحي في موسم 2022ـ 2023 إلى أولمبيك مرسيليا قادما من أنجي الفرنسي، وحمل معه الكثير من الطموحات بالتألق في الفريق ولكنه خرج من حسابات ناديه بعد الموسم الأول وتمت إعارته إلى باناتينايكوس اليوناني حيث خاض 24 مباراة وأحرز 4 اهداف بجانب 4 تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد اللاعب الدولي المغربي مع أولمبيك مرسيليا في 30 يونيو 2027 وهو ما سيجعله أمام موقف صعب خصوصا أن عدم مشاركته مع الفريق في الفترة المقبلة سيبعده على الأرجح عن تشكيلة منتخب أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا التي تقام في المغرب في ديسمبر 2025 ويناير 2026.