تنطلق منافسات الدوري الكويتي للموسم الجديد 2024 – 2025 بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين القادسية والكويت على ملعب "الصداقة والسلام" في قمة مبكرة.

وتنطلق المباراة عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة وهو توقيت الكويت نفسه.. وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية وقناة شاشة.

وتسلط "إرم نيوز" الضوء في التقرير الآتي على مواجهة القادسية والكويت:

مواجهة الانطباع الأول

تبدو مواجهة قمة الدوري بين القادسية والكويت بمنزلة مواجهة الانطباع الأول في الموسم الجديد.

واحتفظ الكويت بلقب الدوري في آخر 3 مواسم، وهو ما يجعل حامل اللقب في مهمة خاصة لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو افتتاح موسمه افتتاحًا يطمئن الجماهير، والثاني هو توجيه رسالة لمنافسيه بأنه لن يتنازل عن اللقب.

ويبدو الأمر نفسه بالنسبة للقادسية الذي يسعى للفوز؛ للتأكيد أن الموسم الحالي سيكون مختلفًا، وسيسعى الفريق لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2015 – 2016.

طموحات القادسية

يملك القادسية طموحات كبيرة تحت قيادة مدربه محمد المشعان أملًا في استعادة لقب الدوري.

واستعد القادسية بمعسكر في مصر خاض خلاله 4 وديات، وأبرم النادي بعض الصفقات على رأسها المغربي المهدي برحمة وإسماعيل خافي ومعاذ الظفيري وعذبي شهاب.

وتعرض اللاعب عبد العزيز الوادي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل لقاء الكويت.

ويعول المشعان على تشكيل يضم حارس المرمى خالد الرشيدي، وأمامه إيغور وراشد الدوسري وخالد إبراهيم ومعاذ الظفيري للدفاع، وعذبي شهاب والمهدي برحمة وجيبولا للوسط، وإسماعيل خافي ومحمد صولة وعيد الرشيدي للهجوم.

تغييرات الكويت

شهد نادي الكويت تغييرات فنية قبل بداية موسمه الجديد بعدما رحل التونسي نبيل معلول عن قيادة الأبيض، وتولى المهمة المدرب المونتينغري نيبوشا.

واستعد الكويت لمنافسات الموسم الجديد بمعسكر تدريبي في تركيا استمر مدة 21 يومًا، وخاض خلاله 4 وديات، ثم لعب ضد السالمية.

ولم تقتصر التغييرات على المدرب، بل امتدت لضم بعض الصفقات الجديد على رأسها الثنائي المغربي يحيى جبران وأمين أبو الفتح لاعبي الوداد، على حين تعرض اللاعب الأرجنتيني سيرجيو فيتور للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر الإعداد.

ويعول نيبوشا على تشكيلة تضم حارس المرمى سعود الحوشان، وأمامه الرباعي سامي الصانع ومالك زولا وأمين أبو الفتح ومشاري غنام للدفاع، ويحيى جبران وأحمد الظفيري ومحمد دحام وعمرو عبد الفتاح "عموري" ومحمد مرهون للوسط، وطه ياسين الخنيسي أو يوسف ناصر للهجوم.