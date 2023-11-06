شكوك بشأن مشاركة بيلينغهام في مباراة ريال مدريد ضد براغا

كشفت تقارير صحفية عن وجود شكوك بشأن مشاركة الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، في مباراة فريقه المقبلة ضد براغا في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يواجه سبورتنغ براغا يوم الأربعاء في ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل فريقا ريال مدريد ورايو فاليكانو سلبيًّا خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وتعرَّض بيلينغهام للإصابة في الكتف خلال اللقاء، لكنه تحامل على نفسه وقرر استكمال مواجهة رايو فايكانو، على أمل قيادة الميرنغي لحصد النقاط الثلاث.