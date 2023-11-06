شكوك بشأن مشاركة بيلينغهام في مباراة ريال مدريد ضد براغا
كشفت تقارير صحفية عن وجود شكوك بشأن مشاركة الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، في مباراة فريقه المقبلة ضد براغا في دوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد يواجه سبورتنغ براغا يوم الأربعاء في ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتعادل فريقا ريال مدريد ورايو فاليكانو سلبيًّا خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.
وتعرَّض بيلينغهام للإصابة في الكتف خلال اللقاء، لكنه تحامل على نفسه وقرر استكمال مواجهة رايو فايكانو، على أمل قيادة الميرنغي لحصد النقاط الثلاث.
وبعد المباراة، قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي تعليقًا على إصابة اللاعب الإنجليزي: "بيلينغهام يعاني من مشكلة في الكتف، تأثر قليلًا لكن يمكنه اللعب، سيخضع للاختبارات في الساعات المقبلة ولا أعتقد أن الأمر خطير".
فيما قالت إذاعة "كوبي"، إن "بيلينغهام يعاني من ألم شديد في الكتف، هُناك شكوك حول مشاركته ضد براغا".
وأوضح تقرير "كوبي": "مشكلة كتف بيلينغهام ليست خطيرة، لكنها مؤلمة جدًّا".
فيما أشار خوسيه سانشيز، عبر برنامج "الشرينغيتو"، إن "بيلينغهام يعاني من خلع في كتفه اليسرى، وهناك شكوك بشأن مشاركته ضد براغا، غدًا سيتخذ المدرب واللاعب والأطباء القرار".
بيلينغهام سجل 13 هدفًا خلال 13 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه في الصيف قادمًا من بروسيا دورتموند.
وفقد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ هبط إلى الوصافة برصيد 29 نقطة خلف غيرونا المتصدر بـ 31 نقطة.