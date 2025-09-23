ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

أكثر لاعب أبهر جماهير الأهلي المصري أمام حرس الحدود

احتفال لاعبي الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
حقق الأهلي فوزاً صعباً على حساب ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري.

وواصل الأهلي صحوته بقيادة مدربه المؤقت عماد النحاس بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، قبل اللقاء المرتقب ضد الزمالك يوم الاثنين المقبل في قمة الدوري المصري.

 الأهلي أحرز أهدافه عن طريق السلوفيني نيتس جراديشار ومحمود حسن "تريزيغيه"، من ضربة جزاء، وياسر إبراهيم.

وفاز مروان عطية لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل المباراة بعدما قدم مستويات رائعة، وحصل على التقييم الأعلى بحسب موقع سوفا سكور بواقع 8.4.

 وخاض مروان عطية المباراة كاملة، ولمس الكرة 105 مرات، كما قدم 74 تمريرة صحيحة من أصل 87، وأسهم في بناء الهجمات بشكل رائع.

مروان صنع فرصتين كما وجه تسديدة تم اعتراضها من جانب لاعبي الحرس، كما راوغ مرة بنجاح بخلاف فوزه بست التحامات من أصل 8، والفوز بصراع هوائي.

 وأسهم مروان عطية في تسجيل هدف الفوز للأهلي بتمريرة في عمق الدفاع إلى تريزيغيه، الذي سدد في القائم ثم ارتدت الكرة واصطدمت في جسم ياسر إبراهيم.

