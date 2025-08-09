logo
مباشر: مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

09 أغسطس 2025، 5:42 م

يفتتح  الأهلي مشواره في الدوري المصري لكرة القدم، اليوم السبت، بمواجهة مضيفه مودرن سبورت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى.

 ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بثوب جديد بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بجانب التعاقد مع عدة صفقات جديدة، على رأسها أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه" والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمد شريف وياسين مرعي وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد شكري.

 ويقود مودرن سبورت مدربه مجدي عبد العاطي، كما دعّم الفريق صفوفه ببعض اللاعبين، على رأسهم الحارس محمد أبو جبل ومحمود ممدوح والجزائري آدم رجم والتونسي أحمد مزهود.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري:

التشكيل الرسمي

 

