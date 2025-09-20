عليه أن يعلم أنه يدرب بطل آسيا.. أسطورة الهلال يكشف أكبر مشاكل إنزاغي (فيديو)

وجه سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي السابق، نقدا لاذعا إلى سيموني إنزاغي، المدير الفني الحالي للفريق، خاصة بعد التعادل الذي اقتنصه الأهلي من "الزعيم"، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في دوري روشن للمحترفين.

واقتنص الأهلي تعادلا مثيرا من ضيفه فريق الهلال بنتيجة 3 - 3، في المواجهة المثيرة التي جمعتهما على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى الهلال الشوط الأول من المباراة متقدما بثلاثية نظيفة، إذ افتتح الفرنسي ثيو هيرنانديز التهديف لفريق الزعيم بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة، وأضاف البرازيلي مالكوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و41 من زمن المباراة.

ولكن في الشوط الثاني، نجح "الراقي" في العودة بالنتيجة بسيناريو رائع، بعد أن سجل إيفان توني الهدف الأول في الدقيقة 78، وعاد اللاعب نفسه ليضيف ثاني أهداف الأهلي في الدقيقة 87.

وسجل ميريح ديميرال هدف التعادل لفريق الراقي في الدقيقة 1+90.

ورفع الهلال والأهلي رصيديهما إلى 5 نقاط في المركزين السابع والثامن على التوالي بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وقال سامي الجابر في تصريحات تلفزيونية: "سيموني إنزاغي مدرب وفكر عظيم وسيرة رائعة، لكنه لازم يعرف إنه يدرب الهلال بطل آسيا، والفريق له أسلوبه ويجب أن يغير طريقته لكي تتماشى مع الفريق، وأتحدث من وجهة نظر مشجع هلالي".

وأضاف: "أمس الهلال قدم شوطا أول عظيما ضد الأهلي، ولكن في الشوط الثاني افتقد للحلول، والأهداف جاءت من عرضيات، إذن ما قيمة المدافعين الـ4 المتواجدين في الملعب، إذن الأمر ليس بالكم ولكن بالكيف، والفريق يجب أن يكون مجموعة وليس معتمدا على فرد، وهذا ما حدث مع خروج مالكوم للإصابة، فكأن الهلال كان معتمدا عليه فقط، عذره فقط بالنسبة لي إن الفريق لم يكن أفضل بدنيا، ولكن النتيجة النهائية كانت أمرا مزعجا ولا يليق بالهلال أن يكون فائزا بالثلاثة وتستقبل شباكه ثلاثية بهذا الشكل، أمر لم يحدث منذ فترة طويلة".