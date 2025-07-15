عقارات وسيارات.. ما هي ثروة ديوغو جوتا؟  (صور)

تلقت الأوساط الرياضية العالمية خبراً صادماً بوفاة اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي، وشقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل البرتغالي، إثر حادث مروري مروع في إسبانيا.

وودّع نجوم الساحرة المستديرة اللاعب البرتغالي في جنازة مهيبة شهدت حضوراً لافتاً للعديد من لاعبي ليفربول، وأيضاً المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني للريدز بخلاف نجوم المنتخب البرتغالي.

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وأشارت تقارير صحفية إلى دعم كبير أيضاً من جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لأسرة زميله الراحل بعد وفاته التي تركت صدمة كبيرة.

وأعلن جوتا زواجه، رسمياً، قبل أقل من شهر من وفاته بالفتاة التي ارتبط بها منذ سنوات، وهي روتي كاردوسو، وأنجب منها 3 أطفال، وهم: دينيس (4 أعوام)، ودوراتي (عامان)، ومافالدا (3 أشهر).

وبدأت شريكة جوتا ترتيب حياتها من جديد بعد فقدان زوجها وفي ظل الالتزامات العائلية التي تنتظر قرارات حاسمة فيما يتعلق بثروة النجم البرتغالي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 28 عاماً.

ما هي ثروة جوتا؟

تطرقت تقارير صحفية عالمية إلى الثروة التي تركها النجم البرتغالي جوتا بعد وفاته في سياق التقصي وراء مستقبل حياة أسرة نجم ليفربول الراحل.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الثروة والتي تقدّر بمبلغ 40 مليون يورو.

ويتبقى لصالح جوتا لدى ناديه ليفربول مبالغ مالية تصل إلى 7.5 ملايين يورو.

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جوتا لعب في عدة أندية خلال مشواره الاحترافي في كرة القدم، ودافع عن ألوان باكوس فيريرا، وبنفيكا في البرتغال، بجانب أتلتيكو مدريد الإسباني، وولفرهامبتون، وليفربول في إنجلترا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن جوتا كان شغوفًا بالألعاب الإلكترونية، وامتلك فريقه الخاص للرياضات الإلكترونية، وحقق المركز الأول عالميًا في لعبة FIFA 21.

وأسس جوتا شركة لإدارة حقوق صوره، في شهر فبراير 2023، وهو ما يساهم في أرباح مالية وصلت، في العام 2024، إلى 186 ألف جنيه إسترليني بخلاف أن اللاعب البرتغالي ارتبط بشركات راعية بسبب شغفه بالرياضات الإلكترونية بعقود تصل إلى 3.3 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

الاستثمار العقاري.. وحب السيارات

مجال آخر اقتحمه جوتا قبل رحيله وهو الاستثمار العقاري بعد أن اشترى منزلاً ضخماً، في مايو 2022، في إحدى ضواحي ليفربول بمقابل تخطى مليوني جنيه إسترليني.

ويملك جوتا منزلاً آخر في إنجلترا، بجانب منزل في البرتغال، وهو ما جاء بالتوازي مع حب جوتا وشغفه أيضاً باقتناء السيارات، حيث تشير تقارير صحفية إلى امتلاكه 3 سيارات فارهة تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني.