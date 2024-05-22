السماح للفرق المشاركة في "كوبا أمريكا" بإجراء تبديلات في حالات الارتجاج

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" إنه سيسمح للفرق المشاركة في كأس كوبا أمريكا، الشهر المقبل، بإجراء تبديل إضافي حال تعرض أحد اللاعبين لارتجاج أو إصابة بالرأس.

وسيسري التغيير في القواعد أيضا على البطولات الأخرى، التي ينظمها الاتحاد، عقب انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي تقام في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو في الولايات المتحدة.