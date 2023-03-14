ما العقوبات المحلية والقارية والدولية التي تنتظر برشلونة؟

واتهمت المدعي العام النادي واثنين من رؤسائه السابقين، ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مديرين آخرين لاستمرار جريمة الفساد في الأعمال التجارية لتصل إلى مرحلة الاحتيال الرياضي، كما أن الرئيسين السابقين متهمان أيضًا بالإدارة غير العادلة، وفي حالة بارتوميو، اتهم طرف ثالث بتزوير مستند تجاري. بعد هذه الاتهامات، في ظل عدم قبول الشكوى للمعالجة ووجود إدانة لاحقة، ما هي العقوبات التي يمكن أن يواجهها برشلونة كمؤسسة؟

ووفقًا لصحيفة "الباييس" الإسبانية وفي نص كتبه خيسوس جارسيا بوينو الصحفي المتخصص في المعلومات القضائية، يمكن أن تشمل جريمة الفساد في الأعمال التي اتهم بها النادي غرامة واحتمال فقدان الأهلية، ورغم ذلك فإن الغرامة الاقتصادية هي الأكثر توقعًا على مستوى العقوبات للنادي في حالة وجود إدانة نهائية.

ووفقًا لمصادر استشارتها الصحيفة عينها، فإن مبلغ هذه الغرامة يمكن أن يكون ثلاثة أضعاف "الفائدة أو الميزة التي تم الحصول عليها". إضافة إلى ذلك، على الرغم من أن برشلونة كمؤسسة لديه بالفعل سجل إجرامي في قضية البرازيلي نيمار، فإن هذا لن يؤدي إلى تشديد العقوبات على تكرار الجرائم.

ويتبع فقدان الأهلية في حالة الأشخاص الاعتباريين، مثل برشلونة، قواعد خاصة، كما تؤكد "إلبايس" ، هناك ظروف يمكن أن تعفي نادي البلوغرانا من المسؤولية، مثل ما إذا كانت هناك "إجراءات مراقبة" وكان مرتكبو الجريمة قد تهربوا من هذه الضوابط، ستكون العقوبات الأكثر إرهاقا هي تعليق الأنشطة وحل مجلس إدارة النادي، على الرغم من أنه، وفقًا للمصادر التي استشرتها "الباييس" ، يبدو من غير المحتمل أن يتم إصدارها بسبب أهمية النشاط القانوني لبرشلونة (الرياضة) و"العواقب الاقتصادية والاجتماعية"، خاصة بالنسبة للعمال، التي قد يترتب عليها قرار قضائي من هذا النوع.